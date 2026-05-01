В сеть утекли исходный код и ассеты переиздания Metal Gear Solid 2

Пользователи имиджборда 4chan сообщили о масштабной утечке данных, связанной с известной серией Metal Gear Solid. На анонимном форуме были опубликованы исходный код и несжатые ассеты из HD Collection, куда входит знаменитая игра Metal Gear Solid 2. Общий объем слитых архивов в распакованном виде составляет 28 гигабайт. Стоит отметить, что оригинальный проект разошелся тиражом свыше 7 млн копий.

Энтузиасты уже начали активно изучать содержимое файлов. Сообщается, что внутри находятся более 15000 текстур, оригинальные аудиофайлы и несжатые видеоролики. Самой интересной находкой стало обнаружение фрагментов кода, которые относятся к версии игры до цензуры, введенной после событий 11 сентября. Речь идет о сцене крушения судна Arsenal Gear на территории Манхэттена.

Изначально предполагалось, что это данные классической версии для консоли PlayStation 2, но анализ структуры папок показал, что файлы относятся к обновленному изданию. В коде присутствуют следы адаптации проекта под разные платформы, включая Xbox 360, Windows и PlayStation Vita. Участник обсуждения отметил, что студия, отвечавшая за порт на PS Vita, закрылась в начале 2026 года, что могло стать возможной причиной столь крупной утечки информации.

Фанаты надеются, что доступ к исходному коду позволит создать полноценные фанатские патчи для современных систем. Среди возможных проектов обсуждается возвращение классического соотношения сторон 4 к 3 для старых телевизоров, исправление ошибок растянутых текстур воды и улучшение качества звука на ПК. Ранее сообществу приходилось использовать сложные модификации, но теперь процесс адаптации станет значительно проще.