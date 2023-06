Геймплейный трейлер Metal Gear Solid Collection Vol. 1 раскрывает платформы, состав издания и дату выхода ©

Metal Gear Solid Collection Vol. 1 выйдет на Nintendo Switch, а также на PlayStation 5, Xbox Series X и S и PC через Steam, объявила компания Konami. Konami также объявила дату выхода - 24 октября и цену - $59,99.

Metal Gear Solid Collection Vol. 1 включает Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Metal Gear Solid 3: Snake Eater, Metal Gear и Metal Gear 2: Solid Snake, Snake's Revenge, книгу сценариев, содержащую внутриигровой текст каждой игры, и главную книгу с подробным описанием сюжета и персонажей. В комплект также входят два цифровых графических романа. Эти полностью озвученные цифровые комиксы рассказывают о событиях Metal Gear Solid и Metal Gear Solid 2 с помощью анимированных панелей.

В число бонусов предварительного заказа входит цифровой саундтрек, содержащий недавно записанные оркестровые исполнения таких тем Metal Gear Solid, как "The Best Is Yet Yet To Come", "Can't Say Goodbye to Yesterday" и "Snake Eater". Эти композиции будут доступны для загрузки при запуске игры.

Вот все, что вы получите с Metal Gear Solid Collection Vol. 1:

Линейка игр

Metal Gear

Metal Gear 2: Solid Snake

Metal Gear Solid (включая VR-миссии/специальные миссии)

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (коллекционная версия HD)

Metal Gear Solid 3: Snake Eater (коллекционная версия HD)

Metal Gear (версия для NES/FC)

Snake's Revenge

Видео

Metal Gear Solid: Цифровая графическая новелла

Metal Gear Solid 2: Цифровая графическая новелла

Цифровая книга

Metal Gear Solid: Книга сценариев

Metal Gear Solid: Главная книга

Metal Gear Solid 2: Книга сценариев

Metal Gear Solid 2: Главная книга

Metal Gear Solid 3: книга сценариев

Metal Gear Solid 3: Главная книга

Metal Gear & Metal Gear 2: книга сценариев

Metal Gear & Metal Gear 2: Главная книга

Саундтрек

Metal Gear Solid: цифровой саундтрек