Хидео Кодзима: Metal Gear Solid 2 - не про ИИ, а про будущее человека в цифровом мире

Хидео Кодзима прокомментировал одно из самых популярных толкований Metal Gear Solid 2, заявив, что игру часто ошибочно воспринимают как историю об искусственном интеллекте. По словам геймдизайнера, на самом деле проект был посвящён совсем другой теме — трансформации человеческой жизни в эпоху цифровых технологий.

Хидео Кодзима признался, что без Super Mario Bros. мог бы никогда не стать разработчиком игр

В интервью Wired Japan Кодзима пояснил, что каждая часть серии отражала ключевые идеи своего времени. Если Metal Gear Solid фокусировалась на теме ДНК и наследственности, то MGS2 задумывалась как размышление о переходе от аналогового мира к цифровому. В этой реальности информация не исчезает, всё сохраняется и распространяется мгновенно — подобно тому, как сегодня работают соцсети и интернет в целом.

Разработчик подчеркнул, что в игре речь шла не об ИИ как таковом, а о цифровых данных, которые начинают «жить собственной волей», формируя общественное мнение и влияя на поведение людей. Именно это, по его словам, и было главным вопросом Metal Gear Solid 2 — каким станет человек, когда информация перестанет исчезать.

Хидео Кодзима заявил что хочет создавать новые жанры и не зацикливаться на привычных форматах

Кодзима также отметил, что за прошедшие 24 года многие идеи игры неожиданно приблизились к реальности, хотя он и не стремился предсказать будущее. Более того, это не то будущее, которого он хотел бы, но, по его мнению, человечество всё равно движется именно в этом направлении.

Ранее Кодзима высказывался и о современных ИИ-технологиях, отмечая, что не заинтересован в использовании генеративного ИИ в творчестве, но допускает его применение для рутинных задач — чтобы сэкономить время и ресурсы, не подменяя человеческую креативность.

