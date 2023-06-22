Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, похоже, не будет поддерживать клавиатуру и мышь на ПК

Вчера компания Konami объявила, что Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 выйдет на ПК 24 октября. Однако, похоже, что для этой коллекции требуется контроллер, и она не будет официально поддерживать клавиатуру и мышь.
Konami открыла, а затем удалила, официальную страницу коллекции в магазине Steam. Как говорилось на странице Steam.
"Внимание: Для игры в Metal Gear Solid Master Collection требуется контроллер. Игра с клавиатурой и мышью не поддерживается".
Вполне вероятно, что в первые две игры можно будет играть с помощью клавиатуры и мыши. В смысле, обе оригинальные версии Metal Gear Solid и Metal Gear Solid 2 поддерживают K&M. В любом случае, игрокам K&M придется полагаться на моды, чтобы насладиться игрой (если коллекция дружелюбна к моддерам). Или же им придется приобрести контроллер.
В сборник войдут первые три основные части франшизы MGS (а также Metal Gear и Metal Gear 2: Solid Snake, а также NES-версии Metal Gear и 1990's Snake's Revenge).
ну т.е. очередные фуфлопорты, которые выпускали раньше продадут, не удивлюсь, если в файлах игры эмули обнаружат
Да так и будет, как и все последние порты с консоли
Это шутка?)
и сколько за такое вот хотят?
Ну как я и говорил это признак лени
При этом игра не будет поддерживать разные геймпады а только от sony и xbox
Если у вас геймпад не от них то игра их не увидит
Знаеи проходили
Это проблема хотя бы решаема средствами Стима.
Щас бы иметь геймпад не от сони или бокса, они же все полное дерьмо...
Tecmo как портировщика взяли?
Мне кажется, потом по-любому будут добавлять патчи для поддержки клавиатуры