Metal Gear Solid 2: Substance 04.11.2002
8.9 358 оценок

Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, похоже, не будет поддерживать клавиатуру и мышь на ПК

©
butcher69
Новости

Вчера компания Konami объявила, что Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 выйдет на ПК 24 октября. Однако, похоже, что для этой коллекции требуется контроллер, и она не будет официально поддерживать клавиатуру и мышь.

Konami открыла, а затем удалила, официальную страницу коллекции в магазине Steam. Как говорилось на странице Steam.

"Внимание: Для игры в Metal Gear Solid Master Collection требуется контроллер. Игра с клавиатурой и мышью не поддерживается".

Вполне вероятно, что в первые две игры можно будет играть с помощью клавиатуры и мыши. В смысле, обе оригинальные версии Metal Gear Solid и Metal Gear Solid 2 поддерживают K&M. В любом случае, игрокам K&M придется полагаться на моды, чтобы насладиться игрой (если коллекция дружелюбна к моддерам). Или же им придется приобрести контроллер.

В сборник войдут первые три основные части франшизы MGS (а также Metal Gear и Metal Gear 2: Solid Snake, а также NES-версии Metal Gear и 1990's Snake's Revenge).

-13
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
GraF68ru

ну т.е. очередные фуфлопорты, которые выпускали раньше продадут, не удивлюсь, если в файлах игры эмули обнаружат

11
Awareness of greatness

Да так и будет, как и все последние порты с консоли

0
Случайный Игрок

Это шутка?)

3
Slow Slade Snow Snake

и сколько за такое вот хотят?

2
Ely Maze

Ну как я и говорил это признак лени

При этом игра не будет поддерживать разные геймпады а только от sony и xbox

Если у вас геймпад не от них то игра их не увидит

Знаеи проходили

1
symp1ex

Это проблема хотя бы решаема средствами Стима.

1
OculusMortem

Щас бы иметь геймпад не от сони или бокса, они же все полное дерьмо...

-2
Multiplatformer

Tecmo как портировщика взяли?

1
Парамон Ильич
0
Artery Kaulitz

Мне кажется, потом по-любому будут добавлять патчи для поддержки клавиатуры

0