Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, похоже, не будет поддерживать клавиатуру и мышь на ПК ©

Вчера компания Konami объявила, что Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 выйдет на ПК 24 октября. Однако, похоже, что для этой коллекции требуется контроллер, и она не будет официально поддерживать клавиатуру и мышь.

Konami открыла, а затем удалила, официальную страницу коллекции в магазине Steam. Как говорилось на странице Steam.

"Внимание: Для игры в Metal Gear Solid Master Collection требуется контроллер. Игра с клавиатурой и мышью не поддерживается".

Вполне вероятно, что в первые две игры можно будет играть с помощью клавиатуры и мыши. В смысле, обе оригинальные версии Metal Gear Solid и Metal Gear Solid 2 поддерживают K&M. В любом случае, игрокам K&M придется полагаться на моды, чтобы насладиться игрой (если коллекция дружелюбна к моддерам). Или же им придется приобрести контроллер.

В сборник войдут первые три основные части франшизы MGS (а также Metal Gear и Metal Gear 2: Solid Snake, а также NES-версии Metal Gear и 1990's Snake's Revenge).