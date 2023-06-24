Сборник Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 получит физические издания на консолях ©

Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 получит физические издания на Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X. Коллекция включает в себя пять ключевых игр франшизы, которые оставили значительный след в игровом ландшафте. Сборник игр поступит в продажу 24 октября 2023 года.

Коллекция начинается с Metal Gear. Игра знакомит игроков с Солидом Снейком, новобранцем спецподразделения FOXHOUND. Снейк отправляется на задание проникнуть в OUTER HEAVEN, враждебную страну, разрабатывающую двуногий танк, способный запускать ядерные ракеты из любой точки земного шара. Эта игра была высоко оценена за новаторский геймплей в стиле стелс-экшн и жесткую атмосферу. Примечательно, что это была первая консольная игра, признанная Книгой рекордов Гиннесса, в которой стелс использовался как критический элемент геймплея, положив начало официальной франшизе Metal Gear.

Metal Gear 2 Solid Snake является продолжением первой игры. В этом продолжении Снейк больше не является частью FOXHOUND и стремится отомстить своему противнику, Большому Боссу. В этой части поднимается драматический накал, поскольку в ней рассматриваются мотивы Большого Босса и разочарование солдат. В игре усовершенствован геймплей стелс-экшена, добавлена концепция звука, позволяющая вражеским солдатам слышать движения Снейка, а игрокам - отвлекать внимание противника, стуча по стенам.

Третья игра в списке, Metal Gear Solid, в которой Солид Снейк выходит из своей аляскинской отставки, чтобы выполнить задание, связанное с останками Большого Босса. Эта игра была первой в серии, в которой использовалась 3D-графика, обеспечивающая более захватывающие впечатления. Сюжет не только раскрывает тайны происхождения Солида Снейка и знакомит с его генетически идентичным братом, Жидким Снейком, но и исследует генетику и нелегальное ядерное оружие.

Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty разбивает свое повествование на два сегмента - инцидент с танкером и инцидент с Big Shell. Игра, которая изначально вышла на PlayStation 2, предлагает игрокам нового главного героя, Рейдена, который владеет приемами и стратегиями, напоминающими приемы Солида Снейка. Геймплей включает в себя функцию прицеливания от первого лица и позволяет игрокам задерживать врагов и избавляться от их тел. Позже было выпущено дополненное издание игры - "Substance".

И наконец, "Metal Gear Solid 3 Snake Eater" служит приквелом ко всей саге, рассказывая о том, как Голый Снейк получил титул Большого Босса благодаря "Добродетельной миссии" и операции "Пожиратель змей". В отличие от предыдущих городских локаций, действие этой части происходит в суровых джунглях, где для маскировки игроки могут использовать униформу и краску для лица. Механика игры была позже расширена в Metal Gear Solid 4. Последующее издание игры под названием "Subsistence" предоставляло расширенный опыт выживания.