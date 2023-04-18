Metal Gear Solid 3: Snake Eater 17.11.2004
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Культовый снайперский бой в Metal Gear Solid 3 изначально был намного масштабнее

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R_Mor
Новости

Сегодня Хидео Кодзима - любитель твитов - раскрыл несколько новых интригующих деталей, связанных с Metal Gear Solid 3, после просмотра очередного эпизода текущего прохождения игры на ютубе. Геймдизайнер рассказал, что бой со снайпером Эндом изначально планировался гораздо более масштабным и проходил на нескольких участках карты.

Это должна была быть "огромная карта с множеством зон, где можно было бы перемещаться туда-сюда", - пишет Кодзима. Однако затем он счел эту идею "несбалансированной", когда дело дошло до игрового тестирования борьбы с Эндом, и поэтому кульминационная снайперская перестрелка была сокращена до всего лишь одной карты.

Однако, несмотря на эту неудачу, можно с уверенностью сказать, что битва с Эндом в итоге получилась просто замечательной. Снайперская перестрелка - один из самых запоминающихся моментов в Metal Gear Solid 3, игре, полной культовых сцен, а если вам не хочется сражаться с древним человеком, вы можете просто оставить свое сохранение неиспользованным достаточно долго, чтобы он умер от старости.

В комментариях под твитом Кодзимы есть десятки сообщений, восхваляющих изменения. "Ты был прав, сделав это, это лучшая часть любой игры", - пишет один из поклонников MGS, а другой пишет: "Финальная схватка произвела на меня неизгладимое впечатление. Я часто думаю об этом".

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Сyberpunk
вы можете просто оставить свое сохранение неиспользованным достаточно долго, чтобы он умер от старости

Это гениально! Никто сейчас такие игры уже не делает...

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