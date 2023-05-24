Metal Gear Solid 3: Snake Eater 17.11.2004
9.1 345 оценок

Легендарная серия Metal Gear Solid возвращается. Официально анонсирован ремейк Metal Gear Solid 3

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Gutsz
Новости

Konami продолжает постепенно возрождаться из пепла. Вслед за приятным анонсом обновленной версии культовой Silent Hill 2 японская компания готова вернуть еще одну свою легендарную франшизу. В рамках прямой трансляции PlayStation Showcase был официально анонсирован ремейк Metal Gear Solid 3, который обещает представить классический стелс-экшен с использованием передового визуального сопровождения.

Оригинальная Metal Gear Solid 3: Snake Eater вышла в далеком 2004 году, однако она навсегда запомнилась игрокам благодаря изобретательным механикам, сюжету и длительным кат-сценам. Обновленное издание игры обещает полностью воссоздать каноническую историю игры про того самого Биг Босса вместе с новой графикой.

Также во время трансляции была анонсирована коллекция переиздания Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 2 и Metal Gear Solid 3.

Metal Gear Solid 3 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и на ПК через Steam.

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Комментарии: 23
Ваш комментарий
SSStylish

Анонс года, не иначе!

12
InfinityDance

Одна из лучших игр в серии. Снова будем пускать скупую слезу в финале (если поняли, о чём я)

8
gloccc

Не одна из лучших , а самая что ни на есть лучшая .

1
Bait795

Отличная часть! Все есть стрельба, матюги и титьки!

3
Gauguin

Вот это единственный интересный ремейк за долгие годы. Лучшая часть.

0
Комментарий удален
Тирал

.........

-1
lowbrown

Клево! Всегда хотел увидеть босса-деда, который померает, если время на устройстве поменять "в живую".

0
Xstranger
Ремейк Metal Gear Solid 3 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и на ПК через Steam.

Откуда инфа? В трейлере написано, что только PS5. Но всё же надеюсь, что выйдет в Steam.

0
МАХАН МАХАНОВИЧ

Перевода же нет на оригинал?((( Хоть на эмуляторе бы сыграл

0
Mimocrocodil

Вот еще бы ремейк или просто порт 4 и ваще збс. Чтобы полностью серию пройти от и до.

0
loyless

Новость конечно отличная,только вот,без Хидео это совсем не то.Серия МГС пропитана им,навсегда.

0
KnDiman

Теперь мучает вопрос когда?

0
Pravdarub

Лобки. Зачем делать ремейк не такой уж и старой игры? Раз уж взялись ремейкать, так ремейкали бы первые две части с msx.

Хотя пробежать по советским джунглям с крокодилами будет не плохо.

-1
bysaturn

Ремейкают вроде по хронологии.

0
Sanya Game Ru

не такой уж старый? друг, сними очки ностальгии и посмотри на нее внимательно.

0
Strannik110

Интересно оставлят ли они фичу с боссом The End, когда перемотав время он умирал от старости, или когда можна будет его убить еще до начала боя?)

-1
Niko71790

эх, ну наконец то на компах, не прошло и пары десятков лет

-1
Лунамария

Надоело уже. Сплошные ремейки и ремастеры.

-5
Cryptocurrencyhead

Не играл в эту серию, так что очень рад ремейку.

0
Wraith_Soul

Сама то тоже будешь играть)))

0
Sanya Game Ru

Аниме спросить забыли

0
Newworld_DESTROYER

Треш этот металгир. лучше бы П Т доделали

-20
Sunset_Neko

пт был набросок сайлентхилла с Ридусом, а Ридус сейчас у бурята)))

0