Легендарная серия Metal Gear Solid возвращается. Официально анонсирован ремейк Metal Gear Solid 3 ©

Konami продолжает постепенно возрождаться из пепла. Вслед за приятным анонсом обновленной версии культовой Silent Hill 2 японская компания готова вернуть еще одну свою легендарную франшизу. В рамках прямой трансляции PlayStation Showcase был официально анонсирован ремейк Metal Gear Solid 3, который обещает представить классический стелс-экшен с использованием передового визуального сопровождения.

Оригинальная Metal Gear Solid 3: Snake Eater вышла в далеком 2004 году, однако она навсегда запомнилась игрокам благодаря изобретательным механикам, сюжету и длительным кат-сценам. Обновленное издание игры обещает полностью воссоздать каноническую историю игры про того самого Биг Босса вместе с новой графикой.

Также во время трансляции была анонсирована коллекция переиздания Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 2 и Metal Gear Solid 3.

Metal Gear Solid 3 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и на ПК через Steam.