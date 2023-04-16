Нет, запись "Snake Eater" с Донной Бёрк не для ремейка Metal Gear Solid 3 ©

Ранее австралийская певица Донна Бёрк опубликовала в Твиттере серию изображений с сессии записи «Snake Eater», вызвав многочисленные слухи среди поклонников Metal Gear Solid.

Хотя в твитах не упоминалось о каком-либо участии в какой-либо игре, многие предположили, что запись была сделана для ремейка Metal Gear Solid 3, о котором ходят слухи. Упомянутая спекуляция была с энтузиазмом раздута рядом СМИ.

К сожалению, во многих из этих статей не был учтен или упомянут тот факт, что запись песни не обязательно означает, что она предназначена для игры, и артисты часто участвуют в музыкальных проектах, которые на самом деле никак не связаны с созданием новых игр.

Что еще более важно, необъявленные игры находятся под строгим соглашением о неразглашении, поэтому крайне маловероятно, что такая маститая певица, как Берк, будет тизерить ремейк таким образом.

На самом деле, композитор Мейсон Либерман, руководивший записью, пояснил, что это не имеет отношения ни к какому ремейку Metal Gear Solid 3. Это, скорее всего, будет отдельный музыкальный проект. Это действительно не редкость в мире музыки, включая саундтреки к видеоиграм.

Чтобы избежать распространения дезинформации: мы не работаем над ремейком Metal Gear Solid 3. Мы также не работаем на Tencent. Да, мы работаем над Snake Eater. Да, звучит невероятно.

Если бы мы хотели сказать: «Эй, мы работаем над ремейком MGS3», мы бы просто СКАЗАЛИ это. Мы этого не сделали. Дело закрыто.

К сожалению, средства массовой информации нередко неверно истолковывают и искажают сообщения профессионалов отрасли в социальных сетях без контекста.