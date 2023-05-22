По информации надежного инсайдера, ремейк Metal Gear Solid 3 не будет эксклюзивом PlayStation ©

Известный, и надежный, инсайдер Том Хендерсон сообщил, что ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater не будет эксклюзивом для PlayStation, несмотря на слухи в сети.

Ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater, вероятно, является одним из самых больших секретов Konami. Предполагается, что анонс будет сделан на PlayStation Showcase в виде тизера (а не полноценного геймплейного трейлера). PlayStation Showcase начнется вечером 24 мая.

По информации инсайдера, Metal Gear Solid 3: Snake Eater Remake выйдет одновременно для PlayStation 5, Xbox Series X|S и Steam.

Слухи о Metal Gear Solid 3: Snake Eater Remake ходили уже несколько лет, но сообщение VGC в октябре 2021 года подтвердило их вероятность. По данным VGC, разработкой ремейка занимается компания Virtuos.

Metal Gear Solid 3: Snake Eater впервые вышла в ноябре 2004 года и к декабрю 2004 года была продана в Азии и Америке в количестве 2,38 миллиона экземпляров. К 2021 году игра разошлась тиражом более четырех миллионов экземпляров по всему миру.

Примечательно, что ранее на это указывал журналист Джез Корден, но он не был уверен.