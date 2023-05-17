По словам инсайдера, ремейк Metal Gear Solid 3 будет анонсирован на грядущей PlayStation Showcase 24 мая ©

Будет ли анонсирован ремейк Metal Gear Solid 3 на PlayStation Showcase 24 мая? Именно это предложил журналист Энди Робинсон в своем твите, добавив себя в хор тех, кто предвидит представление долгожданного ремастера на мероприятии Sony.

На самом деле, в последние дни Ник Бейкер сказал, что ремейк Metal Gear Solid 3 будет эксклюзивом для PS5 и будет анонсирован на PlayStation Showcase, в то время как Джез Корден говорил о возможном временном эксклюзиве на PlayStation.

В любом случае, когда источники, говорящие на одну и ту же тему, множатся, и к тому же относительно достоверны, маловероятно, что в итоге предсказание не сбудется. Одним словом, 24 мая поклонники серии, созданной Хидео Кодзимой, могли получить огромное удовлетворение.