СМИ подтверждают анонс ремейка Metal Gear Solid 3 - игра выйдет на ПК, PlayStation и Xbox

В последнее время одна из классических игр Konami стала центром горячих споров. Часть инсайдеров утверждает, что близится скорый анонс обновленного издания Metal Gear Solid 3, другие же авторы утечек сомневаются в правдивой информации. Как там не было, сегодня журналисты получили первое подтверждения существования ремейка игры. Он будет анонсирован уже сегодня.
Слухи о Metal Gear Solid 3 подтверждает редактор игрового издания Windows Central Джез Корден. Согласно информации от журналиста, ранее он не был уверен в существовании ремейка игры, однако недавно получил неопровержимые доказательства его существования. Корден не стал раскрывать свои источники и делиться подробностями, сославшись на то, что они были получены от одного из крупных издателей в США. Как сообщается, игра будет анонсирована уже очень скоро, наиболее вероятно, уже сегодня. Проект абсолютно точно выйдет на ПК, PlayStation и Xbox — убежден журналист.
Также Джез Корден сообщил, что получил подтверждение указывающее на возрождение Castlevania, о которой также было несколько слухов.
Ремейк Metal Gear Solid 3, о котором впервые сообщил Энди Робинсон на VGC, придаст классическому стелс-экшену современный вид, что является частью стремления Konami вернуться к играм AAA. Скорее всего игру покажут на PlayStation Showcase сегодня в 23:00 по МСК.
Нет бы начать, как надо, с первой части, они сразу на третью перешли...
Так события третьей происходят в 60-70х годах, задолго до событий первых двух. Из неё легко можно сделать первую часть в серии будущих ремейков.
Ты же понимаешь что это глупое объяснение,если бы они хотели они бы как минимум со второй части начали ремейки делать,потому что для первой ремейк есть,хотя они кривой и уступает оригиналу особенно в плане музыки,а вот на движке 4-5 части было бы отлично.
По мне так было бы очень классно если бы они сделали ремейки с первой по третью часть,довольство странно что они вообще не сделали ремейки раньше тем более учитывая довольно показательный пример Capocm и серии RE.
Пропустил первые 4 части ввиду отсутствия русских сабов, а текста там просто дофига, без перевода не интересно играть. Может хоть на ПК третью теперь переведут.
Так на первую и вторую есть русификаторы. На четвертую часть, если консоль шитая, тоже есть русский перевод. Только насчёт русификатора третьей не в курсе
Нету его. Я в мгс ещё с 2000 играю и слежу за всеми телодвижениями в серии.
За 19 лет тройку так и не русифицировали.
Другой вопрос будут ли ремейкать самые первые два MG со снес. Они довольная важная страница в истории. И что будет с портабл опсом и писд волкером?
По хорошему портабл опс, писволкер и в надо из канона вырезать. Либо делать полные их ремейки, пусть даже этот сюжет оставят, но геймплей хотя бы должен будет его затащить. А то вспоминаешь это позорище в виде миссий по убийству танков и джаггернаутов - плакать хочется