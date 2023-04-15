В постах актрисы озвучки нашли намек на ее участие в создании ремейка Metal Gear Solid 3 ©

Один из самых больших слухов за последние несколько лет — это то, что Konami в настоящее время работает над ремейком Metal Gear Solid 3: Snake Eater, при этом некоторые сообщения предполагают, что ведущим разработчиком является Virtuos Studios. В прошлом эта информация неоднократно находила разнообразные подтверждения, так что теперь это практически открытый секрет, но недавнее сообщение Донны Берк в Твиттере подлило масла в огонь спекуляций.

Актриса озвучки и певица поделилась изображением себя, держащей папку с надписью Snake Eater и надписью "Идет запись". Поначалу не было убедительных доказательств того, что это связано с Snake Eater, помимо участия девушки в прошлых играх серии.

Так было до тех пор, пока пользователь Твиттера zxSOLIDxSNAKEzx не обнаружил неопровержимые доказательства того, что Берк записывается для ремейка Snake Eater - он увеличил лист с текстом песни, который можно заметить в одном из ее сообщений и там можно увидеть текст заглавной темы Snake Eater прямо на странице. Это довольно убедительное доказательство того, что не только существует ремейк Metal Gear Solid 3, но и Берк участвует в его создании.

Её участие в создании ремейка также вполне логично. Она не только участвовала в создании песен для Peace Walker и The Phantom Pain, но даже неоднократно исполняла песню Snake Eater для Metal Gear in Concert. Она уже доказала, что у нее есть способности для исполнения главной темы, так что если она будет перезаписана для ремейка, то вполне логично, что это будет она.

Однако это говорит о том, что Konami не будет использовать оригинальную тему с Синтией Харрелл, что очень жаль, учитывая, насколько она культовая. Поскольку ремейк Snake Eater сейчас официально является всего лишь слухом, даже несмотря на массу доказательств, мы пока не знаем, как много в игре будет изменено — сообщение Берк, похоже, предполагает, что музыка будет перезаписана, что, вероятно, означает и работу над другими голосами.