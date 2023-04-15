В посте актрисы озвучки нашли намек на её участие в создании ремейка Metal Gear Solid 3 ©

Донна Берк, актриса озвучки и певица, которая участвовала в серии Metal Gear Solid со времен Peace Walker, поделилась изображением, которое добавляет больше топлива к слухам о ремейке Snake Eater.

Один из самых больших слухов за последние несколько лет - это то, что Konami в настоящее время работает над ремейком Metal Gear Solid 3: Snake Eater, при этом некоторые сообщения предполагают, что ведущим разработчиком является Virtuos Studios. В прошлом эта информация неоднократно подтверждалась, так что теперь это практически открытый секрет, но недавнее сообщение Донны Берк в Твиттере подлило масла в огонь.

В своем Твиттере Берк поделилась изображением себя, держащей папку с надписью Snake Eater и надписью "Идет запись". Поначалу, несмотря на то, что папка Берк явно отсылает к Metal Gear Solid, а сама она отмечает, что будет петь на сессиях, казалось, что она действительно может записываться для чего угодно, поскольку не было убедительных доказательств того, что это связано с Snake Eater, помимо ее отношения к серии.

Так было до тех пор, пока пользователь Твиттера zxSOLIDxSNAKEzx не обнаружил неопровержимые доказательства того, что Берк записывается для ремейка Snake Eater - если увеличить лист с текстом песни, который можно заметить в одном из ее сообщений в Твиттере, то можно увидеть текст заглавной темы Snake Eater прямо на странице. Это довольно убедительное доказательство того, что не только существует ремейк Metal Gear Solid 3, но и Берк, скорее всего, участвует в его создании.

Участие Берк в создании ремейка Metal Gear Solid 3 также вполне логично. Она не только участвовала в создании песен для Peace Walker и The Phantom Pain, но даже неоднократно исполняла песню Snake Eater для Metal Gear in Concert. Она уже доказала, что у нее есть способности для главной темы, так что если она будет перезаписана для ремейка, то вполне логично, что это будет она.

Однако это говорит о том, что Konami не будет использовать оригинальную тему с Синтией Харрелл, что очень жаль, учитывая, насколько она культовая. Поскольку ремейк Snake Eater сейчас официально является всего лишь слухом, даже несмотря на массу доказательств, мы пока не знаем, как много в игре будет изменено - сообщение Берка, похоже, предполагает, что музыка будет перезаписана, что, вероятно, означает и работу над голосом.