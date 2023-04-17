Запись Snake Eater с Донной Берк предназначалась для "специального альбома для любителей музыки из видеоигр" ©

На днях фотографии с сеанса звукозаписи с участием популярной певицы Донны Берк породили слухи о ремейке Metal Gear Solid 3: Snake Eater, которые были быстро опровергнуты. Сегодня композитор Мейсон Либерман сообщил больше подробностей.

После того, как несколько фанатов и ряд СМИ начали усиливать слухи и спекуляции о ремейке, сам Либерман вчера пояснил, что сессия записи не имеет отношения к любимой игре Metal Gear Solid. Сегодня он снова обратился к Твиттеру, чтобы предоставить более подробную информацию.

Мы узнали, что запись ведется для специального музыкального альбома для любителей видеоигр, а "множество удивительных гостей" будут объявлены позже. Либерман упомянул свои совместные работы с Cowboy Bebop и My Hero Academia, чтобы намекнуть, чего мы можем ожидать. Он также добавил, что в настоящее время проект находится на стадии постпродакшена.

Очень жаль, но это еще не повод расстраиваться - с большой вероятностью, было достаточно утечек и заявлений от инсайдеров, ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater существует и будет представлен на одной из летних выставок