Konami обновила данные о продажах Metal Gear и Silent Hill

Konami обновила данные о продажах серий Metal Gear и Silent Hill, которые значительно выросли по сравнению с предыдущим кварталом, подтверждая успех Metal Gear Solid Delta: Snake Eater и Silent Hill.

Сага, созданная Хидео Кодзимой, на данный момент продана тиражом 66,1 миллиона копий, что на 600 000 единиц больше, чем в январе прошлого года, в то время как для Silent Hill речь идет о 17,1 миллионах копий. Продажи Metal Gear Solid Delta: Snake Eater превысили 2 миллиона копий.

В данном случае шаг вперёд действительно впечатляет, если учесть, что серия survival horror достигла 14 миллионов проданных копий к концу предыдущего квартала и, следовательно, смогла увеличить продажи более чем на три миллиона.

Конечно, в случае с Silent Hill информация, опубликованная Konami, также учитывает количество распространённых копий, проданных в цифровом формате и по подписке, хотя влияние последнего аспекта не было уточнено.

Также стало известно, что eFootball превысила миллиард загрузок, но в последних документах Konami есть и несколько других интересных цифр. Например, данные о продажах игры Momotaro Dentetsu, которая достигла 20,1 миллиона проданных копий, даже не будучи распространённой на Западе.

Ещё одна историческая японская франшиза, Pawafuru Puroyakyu, на сегодняшний день продана тиражом в 26,3 миллиона экземпляров, а Yu-Gi-Oh! достигла отметки в 32,5 миллиона экземпляров.