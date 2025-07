IGN: Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots самая "киношная" игра Хидео Кодзимы

Журналисты издания узнали, сколько времени занимают катсцены в проектах геймдизайнера от общего прохождения.

Главное:

Чтобы выяснить, какая часть каждой игры занимает катсцены, использовалось среднее время прохождения основной истории, взятое из данных сайта How Long to Beat.

Затем в учёт было взято общее время просмотра катсцен каждой игры и использовано, чтобы оценить, какой процент этого времени составляет среднее время прохождения. Результаты следующие:

Metal Gear Solid — 20.29% (среднее время прохождения 11 часов и 30 минут, время просмотра катсцен — 2 часа и 20 минут).

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty — 23.21% (среднее время прохождения 13 часов, время просмотра катсцен — 3 часа и 1 минута).

Metal Gear Solid 3: Snake Eater — 26.35% (среднее время прохождения — 16 часов, время просмотра катсцен — 4 часа и 13 минут).

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots — 40.63% (среднее время прохождения — 18 часов 30 минут, время просмотра катсцен— 7 часов и 31 минута).

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain — 8.13% (среднее время прохождения — 45 часов 30 минут, время просмотра катсцен — 3 часа и 42 минуты).

Death Stranding — 15.75% (среднее время прохождения — 40 часов 30 минут, время просмотра катсцен — 6 часов и 22 минуты).

Death Stranding 2: On the Beach — 15.97% (среднее время прохождения 37 часов 40 минут, время просмотра катсцен — 6 часов и 1 минута).

Важно отметить, что этот процент относится только к кинематографическим роликам. Звонки по кодеку и другие подобные диалоги в игре не учитываются, отметили в IGN.

Три первые игры серии Metal Gear Solid следуют схожей тенденции — катсцены составляют около 20% от общего игрового времени, причём каждая последующая часть постепенно вносит свой вклад в очень небольшой рост этого показателя.

С Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots ситуация меняется: 40 % игры составляют ролики, поэтому не будет преувеличением сказать, что стелс-экшен почти наполовину состоит из катсцен.

Игра стала ярким примером того, насколько Хидео любит кино, что только подчёркивается её длительностью — история достигает кульминации в 71-минутном финальном ролике. Это всего на 10 минут меньше, чем «История игрушек» 1995 года.

Однако того же нельзя сказать о Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Игра, разработка которой была сопряжена с трудностями, страдает от проблемы, прямо противоположной Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots: от небольшого количества катсцен.

С чуть менее чем 4 часами катсцен в 45 часах игрового процесса, это очень низкий показатель по сравнению с предшественниками. Журналист IGN подчеркнул, что Metal Gear Solid V: The Phantom Pain несомненно, является одной из лучших стелс-игр, когда-либо созданных, но отсутствие внятной сюжетной линии и концовки не позволяет ей почувствовать себя полноценным продуктом от Хидео Кодзимы.

А затем идут две части Death Stranding, которые имеют продолжительность, схожую с Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, но процент катсцен ближе к первому Metal Gear Solid. В результате игроки получили дилогию, которая кажется более завершённой с точки зрения сюжета, чем Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.