Компания Konami, похоже, намекнула на ремастер Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots ©

Компания Konami, похоже, намекнула на ремастер или ремейк игры Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots. Серия Metal Gear Solid является одной из самых инновационных, культовых и признанных франшиз во всем игровом мире, во многом благодаря создателю Хидео Кодзиме. Однако после выхода пятой основной игры Хидео Кодзима прекратил работу над серией и расстался с Konami после размолвки. Издатель попытался продолжить серию, выпустив неудачный спин-офф под названием Metal Gear Survive, но после этого серия исчезла с радаров. Конечно, несмотря на непричастность Кодзимы, на этом бренде по-прежнему можно делать деньги. В связи с этим новая команда уже готовит ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

Кроме того, этой осенью Konami переиздаст HD-версии первых трех игр Metal Gear Solid на PS5 и других платформах. Вы сможете не только сыграть в оригинальную игру во всей ее красе, гарантируя, что она все еще доступна, если ремейк вам не по душе, но и сыграть в другие игры, предшествующие ей. Однако, похоже, Konami планирует переиздать Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots - игру, доступную только на PS3. В заявлении отмечается, что Konami работает над тем, чтобы серия Metal Gear Solid была доступна на платформах, и размещено изображение игр, которые они в настоящее время выводят на текущие платформы, со знаком вопроса после первых трех игр. Также было отмечено, что это "Том 1", предполагая, что позже, вероятно, появятся и другие игры.

Учитывая, что Metal Gear Solid 4 так долго оставалась недоступной, было бы здорово увидеть ее на PS5 или даже на ПК, если это возможно. Только время покажет, произойдет ли это, но, похоже, мы как никогда близки к тому, чтобы увидеть все игры Metal Gear Solid на одной платформе.