Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots исполнилось 17 лет

Игра, которая опередила своё время.

MGS4 поражала игроков во всём: красивая для того времени графика, «киношные» моменты, впечатляющая музыка и великолепные кат-сцены.

Да, местами всё было запутанно, но именно это и делало игру особенной. Такой, какой её мог сделать, пожалуй, только Хидео Кодзима.

Сейчас игра по-прежнему остаётся эксклюзивом для PS3, и поиграть в неё на современных платформах нельзя. Однако нельзя отрицать, что Кодзима представил мощную, личную и трогательную историю.

P.S. Сегодня пройдёт презентация Konami, посвящённая франшизе Metal Gear Solid. Возможно, на ней могут анонсировать сборник переизданий MGS Master Collection Vol. 2, в которую может войти Guns of the Patriots, и поиграть в неё на современных платформах всё же выйдет.