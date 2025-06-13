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Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots 12.06.2008
Экшен, Шутер, Стелс, Тактика, От третьего лица, Научная фантастика
9.1 483 оценки

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots исполнилось 17 лет

Solstice Solstice

Игра, которая опередила своё время.

MGS4 поражала игроков во всём: красивая для того времени графика, «киношные» моменты, впечатляющая музыка и великолепные кат-сцены.

Да, местами всё было запутанно, но именно это и делало игру особенной. Такой, какой её мог сделать, пожалуй, только Хидео Кодзима.

Сейчас игра по-прежнему остаётся эксклюзивом для PS3, и поиграть в неё на современных платформах нельзя. Однако нельзя отрицать, что Кодзима представил мощную, личную и трогательную историю.

P.S. Сегодня пройдёт презентация Konami, посвящённая франшизе Metal Gear Solid. Возможно, на ней могут анонсировать сборник переизданий MGS Master Collection Vol. 2, в которую может войти Guns of the Patriots, и поиграть в неё на современных платформах всё же выйдет.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Divanovets

Подарите мне ПС3 с этой игрой и я буду сосать вам всю жизнь.

5
SULIK 712

может просто БУ купишь?)

maximus388

Ради такого специально достал из шкафа и почистил от пыли. Предложение еще в силе?!

1
Roflanders maximus388

Какие же все таки уродливые коробки у платиновых хитов.

На вот, посмотри на нормальную, прямиком из июня 2008-го.

Hаn Solo
и поиграть в неё на современных платформах нельзя
1
answerx32

Очень хочу поиграть. Надеюсь они скоро выпустят ремастер на ПК.