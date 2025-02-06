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Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots 12.06.2008
Экшен, Шутер, Стелс, Тактика, От третьего лица, Научная фантастика
9.1 472 оценки

Metal Gear Solid 4 может выйти на ПК - в сети заметили страницу сборника Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2

butcher69
Новости

Похоже, культовая Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots впервые появится на ПК. В магазине Instant Gaming была замечена страница сборника Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, в который, согласно утечке, войдут:

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Это уже вторая утечка от Konami за день, а впереди, по слухам, — презентация State of Play, где, вероятно, сборник будет официально анонсирован. Если слухи подтвердятся, это станет настоящим подарком для фанатов серии.

21
45
Комментарии: 45
Ваш комментарий
itzendixog

Ну вот это мегагоднота, главное чтобы порты не были всратым неиграбельным куском кала как прошлые... а ещё русификаторы ждать по пол года, ну тогда отмена.

7
Satana Mogila

Давно бы язык выучил. В чем проблема?

-9
Yoshemitsu

Что там играть? Там геймплея как бы 2.5 часа и 9 часов катсцен.

-6
Janekste Yoshemitsu

Но эти "2.5" часа гениальны! Оно стоит того, чтобы играть. Ничего ты не понимаешь, короче говоря... Игра культовая, как ни крути.

0
Janekste Satana Mogila

То есть ты уже давно выучил оригинальный язык игры - японский? Если нет, тогда в чём проблема? Иди учи!

1
PolGhost Satana Mogila

Ну, некоторым например языки не даются вообще. А у некоторых банально нет времени. Кому-то просто лень ещё. А некоторые принципиально не хотят изучать. Причин может быть очень много

2
Нейтан Дрейк

Где Portable Ops и Metal Gear Solid Mobile?

4
itzendixog

одна не канон, вторая забытая. не будет их, ггвп

2
Нейтан Дрейк itzendixog

А мультиплеер в 4 и Пис Волкер завезут?

3
itzendixog Нейтан Дрейк

Это же конами, логично, что нет.

3
Нейтан Дрейк itzendixog

Ещё и поддержку клавамыши не добавят?

1
itzendixog Нейтан Дрейк

Тут ничего сказать не могу. В МГС3 всё таки сломались и добавили... правда спустя пол года ;)

Я бы лучше за русификаторы переживал, сколько их мр президент будет переводить не известно

2
LynxChrono

Без Twin Snakes...

1
Антон Радикалушкин

И без ро, без асидов, без гост бейбла. Надо ждать официальное подтверждение игр сборника.

1
LynxChrono Антон Радикалушкин

Та пофиг мне на эти, я снейксов хотел хоть с каким-то переводом на русский

0
Elkanter

Еще б потом накатить от Экслюзивов перевод

1
Omnia Smirnow

Eee boy!!!

0
Hall_1920

надеюсь спин-оффы тоже будут

0
VIGITAL1

Кто играл?Metal Gear Solid 4 лучше чем 5?

0
PersonaR8

Они настолько разные, что их сложно сравнивать. 4-ка совсем другая.

0
Антон Радикалушкин PersonaR8

Сюжетно обе как выразился девид хейтер - куски геномной диареии . в одной коридорный кривой стелс экшен , в другой в полуоткрытом мире менее кривой стелс экшн с гриндом. В фантоме Геймплея дофига, в четвёрке одни катсцены в основном, но в четвёрке катсцены красивее. Короче разные игры ахах

0
PersonaR8 Антон Радикалушкин

Так я это и имел ввиду :)

0
Антон Радикалушкин

Если не будет portable ops, то во истину фак конами и привет торренд эдиш вместе с мгс дельтой

0
Dark Corsair

Незаслуженно забытые, сделали бы наконец порты а то дальше одной консоли тоже не выбирались)

0
Kokoprime1991

Годная сборка. Но вот сделало-б её еще годней= возможность КООП режима в 5й части, я не знаю почему его не добавили, он прям люто просится, хост играет Снейком, а 2й чурбан (та хоть собакой блин, а чё , от игр Кодзимы подобное норм)... понятное дело , что из-за срача К. с К. игра по сути вышла не доделанной(слитые материалы тому подтверждения), НО в игре так-то есть сетевуха, а значит настроен сетевой код, а значит вполне МОГЛИ реализовать эту идею, ибо проходить синг миссии в КООПЕ было-б в разы веселей. Ну это моё мнение, т.ч. сильно не кусайте.

0
Мистер Дим безликий

Всё это конечно здорово, но почему вместо фантом пэйна не добавить Portable ops?

0
lowkek

Этот сайт уже не первый раз создаёт страницы с не анонсированными ремастерами: до этого сборник God of War был. Чёт не похоже, что это официальная инфа, просто владельцам магазина трафик нагнать надо через СМИ.

0
My life is a game

выпустили бы ремейки всех, говорят серия годная, хоть и умерла(5 часть давно по моему вышла)
а то ни в одну не играл

-1
Антон Радикалушкин

Если продажи будут хорошие, говорили, что будут выпускать новые части и ремейки

0
LynxChrono

Я играл в первый (шедевр), второй и пятый. Пятая нудная из за своего пустого мира и излишней затянутости, вторая не помню почему мне не понравилась, а в третью пытался играть уже с выходом на ПК, но долго не осилил

В первую играл на оригинальной консоли года через 4 после выхода и это было прям огонь! Битва с Грей Фоксом и Мантисом до сих пор в памяти, да и сюжет в целом моё почтение

0
OculusMortem Антон Радикалушкин

Лучше бы 5 часть доделали, хотя смотря на их онлайн трешанину на самом деле еще лучше будет ничего не трогать больше.

0
Антон Радикалушкин OculusMortem

Она вроде доделана, о чем говорил кодзима и конами. А вырезанная миссия на острове еще в середине разработки была вырезана , как и многие игры подвержены вырезке контента считаясь при этом полноценным релизом. Имхо, то что вышло нужно с нуля переделывать, весь сценарий , все катсцены, ии врагов и тд

0
LynxChrono Антон Радикалушкин

Что-то мир в этой "доделаной" игре выглядит крайне уныло и пусто, даже ниже уровня дефолтного юбисфота

0