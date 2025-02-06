Metal Gear Solid 4 может выйти на ПК - в сети заметили страницу сборника Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2

Похоже, культовая Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots впервые появится на ПК. В магазине Instant Gaming была замечена страница сборника Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, в который, согласно утечке, войдут:
- Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots
- Metal Gear Solid: Peace Walker
- Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes
- Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain
Это уже вторая утечка от Konami за день, а впереди, по слухам, — презентация State of Play, где, вероятно, сборник будет официально анонсирован. Если слухи подтвердятся, это станет настоящим подарком для фанатов серии.
Ну вот это мегагоднота, главное чтобы порты не были всратым неиграбельным куском кала как прошлые... а ещё русификаторы ждать по пол года, ну тогда отмена.
Давно бы язык выучил. В чем проблема?
Что там играть? Там геймплея как бы 2.5 часа и 9 часов катсцен.
Но эти "2.5" часа гениальны! Оно стоит того, чтобы играть. Ничего ты не понимаешь, короче говоря... Игра культовая, как ни крути.
То есть ты уже давно выучил оригинальный язык игры - японский? Если нет, тогда в чём проблема? Иди учи!
Ну, некоторым например языки не даются вообще. А у некоторых банально нет времени. Кому-то просто лень ещё. А некоторые принципиально не хотят изучать. Причин может быть очень много
Где Portable Ops и Metal Gear Solid Mobile?
одна не канон, вторая забытая. не будет их, ггвп
А мультиплеер в 4 и Пис Волкер завезут?
Это же конами, логично, что нет.
Ещё и поддержку клавамыши не добавят?
Тут ничего сказать не могу. В МГС3 всё таки сломались и добавили... правда спустя пол года ;)
Я бы лучше за русификаторы переживал, сколько их мр президент будет переводить не известно
Без Twin Snakes...
И без ро, без асидов, без гост бейбла. Надо ждать официальное подтверждение игр сборника.
Та пофиг мне на эти, я снейксов хотел хоть с каким-то переводом на русский
Еще б потом накатить от Экслюзивов перевод
Eee boy!!!
надеюсь спин-оффы тоже будут
Кто играл?Metal Gear Solid 4 лучше чем 5?
Они настолько разные, что их сложно сравнивать. 4-ка совсем другая.
Сюжетно обе как выразился девид хейтер - куски геномной диареии . в одной коридорный кривой стелс экшен , в другой в полуоткрытом мире менее кривой стелс экшн с гриндом. В фантоме Геймплея дофига, в четвёрке одни катсцены в основном, но в четвёрке катсцены красивее. Короче разные игры ахах
Так я это и имел ввиду :)
Если не будет portable ops, то во истину фак конами и привет торренд эдиш вместе с мгс дельтой
Незаслуженно забытые, сделали бы наконец порты а то дальше одной консоли тоже не выбирались)
Годная сборка. Но вот сделало-б её еще годней= возможность КООП режима в 5й части, я не знаю почему его не добавили, он прям люто просится, хост играет Снейком, а 2й чурбан (та хоть собакой блин, а чё , от игр Кодзимы подобное норм)... понятное дело , что из-за срача К. с К. игра по сути вышла не доделанной(слитые материалы тому подтверждения), НО в игре так-то есть сетевуха, а значит настроен сетевой код, а значит вполне МОГЛИ реализовать эту идею, ибо проходить синг миссии в КООПЕ было-б в разы веселей. Ну это моё мнение, т.ч. сильно не кусайте.
Всё это конечно здорово, но почему вместо фантом пэйна не добавить Portable ops?
Этот сайт уже не первый раз создаёт страницы с не анонсированными ремастерами: до этого сборник God of War был. Чёт не похоже, что это официальная инфа, просто владельцам магазина трафик нагнать надо через СМИ.
выпустили бы ремейки всех, говорят серия годная, хоть и умерла(5 часть давно по моему вышла)
а то ни в одну не играл
Если продажи будут хорошие, говорили, что будут выпускать новые части и ремейки
Я играл в первый (шедевр), второй и пятый. Пятая нудная из за своего пустого мира и излишней затянутости, вторая не помню почему мне не понравилась, а в третью пытался играть уже с выходом на ПК, но долго не осилил
В первую играл на оригинальной консоли года через 4 после выхода и это было прям огонь! Битва с Грей Фоксом и Мантисом до сих пор в памяти, да и сюжет в целом моё почтение
Лучше бы 5 часть доделали, хотя смотря на их онлайн трешанину на самом деле еще лучше будет ничего не трогать больше.
Она вроде доделана, о чем говорил кодзима и конами. А вырезанная миссия на острове еще в середине разработки была вырезана , как и многие игры подвержены вырезке контента считаясь при этом полноценным релизом. Имхо, то что вышло нужно с нуля переделывать, весь сценарий , все катсцены, ии врагов и тд
Что-то мир в этой "доделаной" игре выглядит крайне уныло и пусто, даже ниже уровня дефолтного юбисфота