Metal Gear Solid 4 может выйти на ПК - в сети заметили страницу сборника Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2

Похоже, культовая Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots впервые появится на ПК. В магазине Instant Gaming была замечена страница сборника Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, в который, согласно утечке, войдут:

Это уже вторая утечка от Konami за день, а впереди, по слухам, — презентация State of Play, где, вероятно, сборник будет официально анонсирован. Если слухи подтвердятся, это станет настоящим подарком для фанатов серии.