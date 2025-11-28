Продюсер Metal Gear Solid Delta: Snake Eater "лично" надеется на ремейк Metal Gear Solid 4

Нориаки Окамура, продюсер Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, в интервью Real Sound рассказал, какую часть он хотел бы вернуть к жизни с помощью ремейка.

Говоря о дальнейших планах разработчиков Delta, Окамура сообщил, что их следующий проект «все еще находится на стадии обсуждения», однако лично он проявил интерес к переизданию PS3-эксклюзива:

«Мы могли бы работать над еще одним ремейком или попробовать создать что-то совершенно новое», — сказал Окамура. «Серия Metal Gear — это, по сути, кусочек истории видеоигр, от пиксельной графики до кинематографического повествования, а значит, для каждой игры нужен индивидуальный подход с точки зрения ремейка или переиздания. Наша цель — найти оптимальный подход для каждой игры в отдельности, а не применять одну и ту же стратегию, что и в случае с MGS Delta».

По его словам, он сам с большим оптимизмом смотрит на ремейк Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, но «тогдашнее железо требовало довольно специфических решений при разработке, чтобы добиться хорошей 3D-производительности с доступными технологиями, из-за чего MGS4 получился с довольно необычным кодом... Возродить ее сейчас было бы довольно сложной задачей».

MGS4, вышедшая в 2008 году эксклюзивно для PlayStation 3, так и осталась единственной игрой в серии, не получившей HD-порта или переиздания.