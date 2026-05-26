Ремастер Metal Gear Solid 4 наконец-то избавит от худшей проблемы оригинала для PS3 - чудовищное время загрузки исчезло

Выход Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 в августе этого года знаменует собой поворотный момент для серии, созданной Хидео Кодзимой, поскольку он наконец-то выведет Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots из эксклюзива для PlayStation 3, позволяя многим пережить финал истории Солида Снейка. Однако есть ещё одна вещь, от которой ремастер положит конец: чрезвычайно долгие времена загрузки оригинала.

В минувшие выходные Washagana TV представила зрителям первый взгляд на долгожданный ремастер в новой прямой трансляции. Новое видео, посвящённое первому акту: Liquid Sun, действие которого разворачивается на Ближнем Востоке, раскрыло некоторые детали, включая опцию «вернуться в главное меню» и наличие iPod. Однако самым большим улучшением по сравнению с оригиналом является невероятно быстрое время загрузки в ремастере.

Длительное время загрузки Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots на PlayStation 3 было вызвано техническими ограничениями оборудования, а также системой «установка по ходу игры», которая удаляла данные пройденного акта и устанавливала данные следующего, что приводило к длительному ожиданию, из-за чего игра временами становилась утомительной. Учитывая эти проблемы, решённые на современных платформах, ремастер стремится стать окончательной версией игры, даже если он не добавляет никакого нового контента.

Помимо четвёртой части серии, Metal Gear Solid Master Collection Vol.2 включает Metal Gear Solid: Peace Walker, первоначально выпущенную на PSP, а также Metal Gear: Ghost Babel, эксклюзивную игру для Game Boy Color, которая будет доступна в специальном издании сборника.