Хидео Кодзима вспомнил о критике Metal Gear Solid: Ground Zeroes спустя 11 лет

Легендарный геймдизайнер Хидео Кодзима обратился к давним спорам вокруг Metal Gear Solid: Ground Zeroes, игры, которая на момент выхода вызвала неоднозначную реакцию. В свежем посте на X он вспомнил о том, как проект получил самые низкие оценки в серии MGS и подвергся жесткой критике за свою продолжительность.
Metal Gear Solid: Ground Zeroes изначально задумывалась как пролог к The Phantom Pain и должна была быть его частью. Однако, как объяснил Кодзима, ситуация сложилась иначе:
"Когда вышла PS4, на ней было мало игр, поэтому мы решили выпустить GZ отдельно от других."
На момент релиза в 2014 году игра впечатляла технологическим прорывом — движок Fox Engine позволил добиться кинематографической картинки и плавного геймплея. Однако основной претензией стало то, что Ground Zeroes была слишком короткой.
"Хотя эпизоды были небольшими, мы добавили в игру максимум геймплейных элементов. Сегодня, спустя 11 лет, это признают. Но тогда в сети было полно негатива: «Продают демо-версию по сниженной цене?»."
Несмотря на критику, Ground Zeroes позже стала частью Metal Gear Solid V: Definitive Experience, где была объединена с The Phantom Pain в полноценный пакет.
С момента выхода MGS V Кодзима больше не связан с серией Metal Gear Solid — он основал Kojima Productions и выпустил Death Stranding. Сейчас он работает над сиквелом, который выйдет в 2025 году. Тем временем Metal Gear Solid Delta: Snake Eater разрабатывается уже без его участия.
движок Fox Engine был очень хорош, жаль что его забросили, в угоду модным тенденциям
Ну да, вспомнил он.
Продал пролог отдельно от игры у которой было 2 акта и только 1 из которых был с оригинальными миссиями, когда у 2 акта не было даже миссий, а только Катсцены, чтобы получить их надо было пройти хоть побочку, хоть перепройти мисиию из 1 акта.....
Там побочки с жёлтой меткой нужно было пройти, чтобы по сюжету продвинуться во втором акте.
бред! часть пролога вырезана, миссии с Солидом вырезаны... всё фигня давай все пройденные миссии по новой
Ну, как демка, вполне неплохо. Жаль за нее нужно было платить
Зачем если есть полноценная игра
Ты что? Ты должен платить за то что Кодзима гений, демка тоже игра
Потому что она является неотъемлемой частью сюжета, не?
Она является демкой к основной игре
Это сюжетный пролог к игре MGSV. Который служит мостиком между MGS Peace Walker и MGSV.
Лучшая игра для платинолюбов.
9 марта Фантомную Боль закрыл на платину,как же у меня жопa горела из за соскальзывания с наклонных поверхностей и советов:это вражеский снайпер🤪это вражеский вертолёт🥴а в остальном отличная игра
давно уже закрывал на платину, помню жопа сгорела с поиска какой-то птички, которая респавнилась рандомного в одном и том же месте, но надо было тупо перезапускать одну из миссий))
Времена когда он еще делал то, что можно было назвать играми, а не хвалеными гиммиковыми симуляторами фотосессий голливудских девочек
Ну это конами просило выпустить хоть что-то для геймеров, так как это уже долгострой был, да и до этого метал гир райзинг выходил, что бы не сильно забыли франшизу
Сказ о том, как пролог получился лучше основной игры. // Игорь Сергеев
Шикарная игра. Странно, что многие люди по глупости называют её демкой. Я в ней 30 часов провёл. В этой так называемой демке контента в миллион раз больше, чем во многих так называемых полноценных играх вместе со всеми DLC. Кодзима реально гений. У него даже демки круче полноценных игр других студий.
Более странно, что многие люди по глупости лайкают твои посты.
Вот уж правда xD
Всё правильно говорили. Кодзямба всосал весь бюджет вникуда, поэтому и пришлось выпускать платную демку, делая вид, что у него хоть что-то готово. Потом вышел его "законченный" продукт. Там если почитать историю, то он во время разработки гонял лысого и делал бесплатную P.T. для сони.
Прям МАКСИМУМ? Я играл в MGSV: GZ и MGS: TPP. У MGS: TPP больше геймплейных элементов, чем у GZ.
Я в этой игре провел 90часов, стим не даст соврать, так ждал фантом пейн, жеееестть. Со мной лучше не разговаривать, фанатик мгс.
Да и MGSV даже сейчас офигенно играется, лучший стелс экшен до сих пор, поигрываю, вот делали же раньше игры, не то что сейчас. Смешно, уже почти 10лет прошло, ало
Когда он вспомнит критику про SX с Ридусом? Хотелось-бы все-ж увидеть ту часть, а не вон те японские побегушки уровня Фатал Фрейм.
Гений везде найдет признание! Как везде свинья найдет грязь...