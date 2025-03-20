Хидео Кодзима вспомнил о критике Metal Gear Solid: Ground Zeroes спустя 11 лет

Легендарный геймдизайнер Хидео Кодзима обратился к давним спорам вокруг Metal Gear Solid: Ground Zeroes, игры, которая на момент выхода вызвала неоднозначную реакцию. В свежем посте на X он вспомнил о том, как проект получил самые низкие оценки в серии MGS и подвергся жесткой критике за свою продолжительность.

Metal Gear Solid: Ground Zeroes изначально задумывалась как пролог к The Phantom Pain и должна была быть его частью. Однако, как объяснил Кодзима, ситуация сложилась иначе:

"Когда вышла PS4, на ней было мало игр, поэтому мы решили выпустить GZ отдельно от других."

На момент релиза в 2014 году игра впечатляла технологическим прорывом — движок Fox Engine позволил добиться кинематографической картинки и плавного геймплея. Однако основной претензией стало то, что Ground Zeroes была слишком короткой.

"Хотя эпизоды были небольшими, мы добавили в игру максимум геймплейных элементов. Сегодня, спустя 11 лет, это признают. Но тогда в сети было полно негатива: «Продают демо-версию по сниженной цене?»."

Несмотря на критику, Ground Zeroes позже стала частью Metal Gear Solid V: Definitive Experience, где была объединена с The Phantom Pain в полноценный пакет.

С момента выхода MGS V Кодзима больше не связан с серией Metal Gear Solid — он основал Kojima Productions и выпустил Death Stranding. Сейчас он работает над сиквелом, который выйдет в 2025 году. Тем временем Metal Gear Solid Delta: Snake Eater разрабатывается уже без его участия.