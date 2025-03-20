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Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes 17.03.2014
Экшен, Шутер, Стелс, От третьего лица
8.4 1 149 оценок

Хидео Кодзима вспомнил о критике Metal Gear Solid: Ground Zeroes спустя 11 лет

IKarasik IKarasik

Легендарный геймдизайнер Хидео Кодзима обратился к давним спорам вокруг Metal Gear Solid: Ground Zeroes, игры, которая на момент выхода вызвала неоднозначную реакцию. В свежем посте на X он вспомнил о том, как проект получил самые низкие оценки в серии MGS и подвергся жесткой критике за свою продолжительность.

Metal Gear Solid: Ground Zeroes изначально задумывалась как пролог к The Phantom Pain и должна была быть его частью. Однако, как объяснил Кодзима, ситуация сложилась иначе:

"Когда вышла PS4, на ней было мало игр, поэтому мы решили выпустить GZ отдельно от других."

На момент релиза в 2014 году игра впечатляла технологическим прорывом — движок Fox Engine позволил добиться кинематографической картинки и плавного геймплея. Однако основной претензией стало то, что Ground Zeroes была слишком короткой.

"Хотя эпизоды были небольшими, мы добавили в игру максимум геймплейных элементов. Сегодня, спустя 11 лет, это признают. Но тогда в сети было полно негатива: «Продают демо-версию по сниженной цене?»."

Несмотря на критику, Ground Zeroes позже стала частью Metal Gear Solid V: Definitive Experience, где была объединена с The Phantom Pain в полноценный пакет.

С момента выхода MGS V Кодзима больше не связан с серией Metal Gear Solid — он основал Kojima Productions и выпустил Death Stranding. Сейчас он работает над сиквелом, который выйдет в 2025 году. Тем временем Metal Gear Solid Delta: Snake Eater разрабатывается уже без его участия.

11
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
TIGLYA

движок Fox Engine был очень хорош, жаль что его забросили, в угоду модным тенденциям

11
kongydong

Ну да, вспомнил он.

Продал пролог отдельно от игры у которой было 2 акта и только 1 из которых был с оригинальными миссиями, когда у 2 акта не было даже миссий, а только Катсцены, чтобы получить их надо было пройти хоть побочку, хоть перепройти мисиию из 1 акта.....

6
Yurkiykot

Там побочки с жёлтой меткой нужно было пройти, чтобы по сюжету продвинуться во втором акте.

0
ДЕНИСКА_омск

бред! часть пролога вырезана, миссии с Солидом вырезаны... всё фигня давай все пройденные миссии по новой

3
Max Rolens

Ну, как демка, вполне неплохо. Жаль за нее нужно было платить

2
Light of Tfuth

Зачем если есть полноценная игра

0
CRAZY rock GAME

Ты что? Ты должен платить за то что Кодзима гений, демка тоже игра

0
Anglerfish Light of Tfuth

Потому что она является неотъемлемой частью сюжета, не?

1
Light of Tfuth Anglerfish

Она является демкой к основной игре

0
Yurkiykot Light of Tfuth

Это сюжетный пролог к игре MGSV. Который служит мостиком между MGS Peace Walker и MGSV.

1
Ge-dat

Лучшая игра для платинолюбов.

2
h1fter

9 марта Фантомную Боль закрыл на платину,как же у меня жопa горела из за соскальзывания с наклонных поверхностей и советов:это вражеский снайпер🤪это вражеский вертолёт🥴а в остальном отличная игра

1
MetalGearStranding h1fter

давно уже закрывал на платину, помню жопа сгорела с поиска какой-то птички, которая респавнилась рандомного в одном и том же месте, но надо было тупо перезапускать одну из миссий))

1
Satana Mogila

Времена когда он еще делал то, что можно было назвать играми, а не хвалеными гиммиковыми симуляторами фотосессий голливудских девочек

0
XOJIODHbIU

Ну это конами просило выпустить хоть что-то для геймеров, так как это уже долгострой был, да и до этого метал гир райзинг выходил, что бы не сильно забыли франшизу

0
Пользователь ВКонтакте

Сказ о том, как пролог получился лучше основной игры. // Игорь Сергеев

0
Janekste

Шикарная игра. Странно, что многие люди по глупости называют её демкой. Я в ней 30 часов провёл. В этой так называемой демке контента в миллион раз больше, чем во многих так называемых полноценных играх вместе со всеми DLC. Кодзима реально гений. У него даже демки круче полноценных игр других студий.

0
M0208

Более странно, что многие люди по глупости лайкают твои посты.

4
Сережаа M0208

Вот уж правда xD

1
Spillik
Продают демо-версию по сниженной цене?

Всё правильно говорили. Кодзямба всосал весь бюджет вникуда, поэтому и пришлось выпускать платную демку, делая вид, что у него хоть что-то готово. Потом вышел его "законченный" продукт. Там если почитать историю, то он во время разработки гонял лысого и делал бесплатную P.T. для сони.

0
Xstranger
мы добавили в игру максимум геймплейных элементов

Прям МАКСИМУМ? Я играл в MGSV: GZ и MGS: TPP. У MGS: TPP больше геймплейных элементов, чем у GZ.

0
CobraN8

Я в этой игре провел 90часов, стим не даст соврать, так ждал фантом пейн, жеееестть. Со мной лучше не разговаривать, фанатик мгс.

Да и MGSV даже сейчас офигенно играется, лучший стелс экшен до сих пор, поигрываю, вот делали же раньше игры, не то что сейчас. Смешно, уже почти 10лет прошло, ало

0
Kokoprime1991

Когда он вспомнит критику про SX с Ридусом? Хотелось-бы все-ж увидеть ту часть, а не вон те японские побегушки уровня Фатал Фрейм.

0
Сережаа
"Хотя эпизоды были небольшими, мы добавили в игру максимум геймплейных элементов. Сегодня, спустя 11 лет, это признают. "

Гений везде найдет признание! Как везде свинья найдет грязь...

-4