Детальный разбор Metal Gear Solid V демонстрирует превосходство старых методов оптимизации над современными движками

Авторитетный YouTube канал Threat Interactive выпустил масштабный технический анализ графической архитектуры Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, который вызвал широкий резонанс в сообществе. Автор материала утверждает, что проект 10 летней давности, созданный на базе Fox Engine, демонстрирует уровень инженерной эффективности, практически утраченный современной индустрией в эпоху универсальных движков вроде Unreal Engine 5. В ролике подробно разбирается, как разработчикам удавалось достигать кинематографичной картинки и высокой производительности, используя нестандартные и крайне экономные решения, резко контрастирующие с нынешней зависимостью от алгоритмов апскейлинга и временного сглаживания.

Центральной темой разбора стала уникальная организация G-буфера, настроенного под формат B8G8R8A8. Инженеры Kojima Productions применили радикальный подход, полностью исключив информацию о базовом цвете (альбедо) из этапа расчета освещения, что позволило существенно разгрузить шину памяти. Вместо хранения тяжелых данных для каждого пикселя движок оперирует компактной системой восьмибитных идентификаторов материалов. В момент обработки кадра шейдер обращается к миниатюрным таблицам поиска по ID материала, мгновенно получая физически корректные параметры, такие как цвет блика или коэффициент Френеля. Это элегантное решение позволяет Fox Engine корректно отрисовывать сложные поверхности вроде кожи или золота без создания гигантских буферов, свойственных современным методам отложенного рендеринга.

Для достижения высокой кадровой частоты движок использует агрессивную работу с отсечением невидимой геометрии. Автор видео демонстрирует, как MGS V применяет предварительный проход глубины и трафаретные буферы (stencil buffers) для источников света. Это гарантирует, что видеокарта тратит ресурсы на вычисление освещения только в тех пикселях, которые реально затронуты светом, игнорируя пустое пространство. Также отмечается использование быстрой техники отсечения передних граней (front face culling) для теней. Хотя этот метод лишает персонажей некоторых микротеней на лицах, он работает значительно быстрее современных аналогов и предотвращает артефакты самозатенения.

В видео также подчеркивается внимание к деталям, которые часто игнорируются сегодня. Например, отражения в очках Снейка являются настоящими планарными отражениями, а не экранной имитацией, что дает честную картинку происходящего за спиной камеры. Текстурирование опирается на оптимизированные форматы сжатия BC1, BC3 и BC4, избегая тяжелого формата BC7, ставшего стандартом сейчас. В результате полная отрисовка сложной сцены в разрешении 1080p на видеокарте уровня RTX 3060 занимает менее 11 миллисекунд, что является недостижимым результатом для большинства современных релизов с аналогичным уровнем визуализации.

Многие зрители отмечают, что The Phantom Pain выдавала стабильную частоту кадров на старых ноутбуках и консолях PlayStation 3, сохраняя четкость изображения, которой так не хватает современным играм, страдающим от мыла из-за агрессивного TAA. Игроки называют отказ Konami от Fox Engine одной из главных потерь индустрии, считая, что разработчики променяли культуру ручной оптимизации на удобство готовых инструментов, переложив нагрузку на кошельки пользователей, вынужденных обновлять видеокарты ради плохо оптимизированных новинок.