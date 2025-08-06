Для Metal Gear Solid 5 вышел кооперативный мод

После восьми лет разработки мод Dynamite наконец-то привносит кооперативный режим в Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain, благодаря которому два игрока смогут вместе проходить одиночные миссии.

Проект, созданный моддером unknown321, весьма нестабилен и требует сложной настройки, играть можно только в несколько миссий — и то не до конца — и в нем присутствует множество багов, но он предлагает уникальный игровой опыт. В файле readme unknown321 прямо предупреждает, что «все будет не так, как вы ожидаете».

Мод превращает шедевр Кодзимы в организованный хаос, где два Биг Босса могут сотрудничать (или мешать друг другу), создавая непредсказуемые и забавные ситуации. И все же, несмотря на все эти недостатки, для многих фанатов это остается воплощением мечты: чистая радость от того, что близнецы проникают в крепость на утесе, спрятавшись в картонных коробках, делает все технические недочеты незначительными.

Тем не менее, это настоящий кооператив в Metal Gear Solid 5 — пусть и с оговорками.

Если хотите попробовать мод, посетите официальную страницу на GitHub, где найдете все инструкции по загрузке и установке: это может быть интересным времяпрепровождением в ожидании официального релиза новой главы — Metal Gear Solid Delta.