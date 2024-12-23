Еще 17 лет назад Хидэо Кодзима был против откровенных женских персонажей, а потом вышел Metal Gear Solid 5 с Молчуньей

Мир и дизайн персонажей в культовой серии Metal Gear Solid всегда был отражением фантазии её создателя, Хидэо Кодзимы, который не без экспериментов старался следовать единому тону. Архивное интервью 1998 года, опубликованное журналом The PlayStation Magazine, раскрывает любопытные подробности подхода геймдизайнера к созданию персонажей, который спустя десятки лет заметно изменился.
17 лет назад Кодзима заявил, что он хотел, чтобы Metal Gear Solid оставался верным своему мрачному и серьёзному тону. В этом духе он отвергал "нечестный" дизайн персонажей, включая "женщин с огромными бюстами" или образы, созданные исключительно для визуальной привлекательности.
Я хотел, чтобы по одежде персонажа можно было понять, кем он является и какие у него мотивы.
— объяснил Кодзима.
Дизайнер Йодзи Синкава подтвердил, что такие требования создали сложности. В частности, начальный дизайн Снейка был отвергнут, так как напоминал героя из Captain Future и имел оранжевую расцветку.
Но уже в последних частях серии Metal Gear Solid Хидэо Кодзимы явно решил отказаться от своих сказанных слов. С выходом Metal Gear Solid V: The Phantom Pain появляется женский персонаж по имени Молчунья, которая даже сейчас вызывает сильное осуждение со стороны активистов за гиперсексуализированный образ.Несмотря на критику дизайна героини, Молчунья стала одной из самых запоминающихся героинь серии, при этом разработкчики весьма логично объяснили её внешний вид.
Против чего он там был? Против Евы и Босс, расстегнутых до пупа? Ну ну // Александр Ковалёв
Ева корейская... а он японец...
Речь не про Stellar Blade, а про персонажа из Metal Gear...
А как же снайпер Вульф из первого метал гир солид (1997-й год)? Фортуна, Ева, Босс, Наоми - нет? Ну, видимо фанаты метал гиров играли только в пятую часть и знают только Квайет.
Этот гений сломался, несите нового
Помню когда играл для меня этот персонаж не раскрылся,так как я прилично подгорел, когда она по мне вела жёсткий огонь и добежав,я просто грохнул её.И можно ли было ее потом "оживить" и где нибудь встретить в игре я так и не узнаю никогда;)
А помните момент из MGS Phantom Pain когда показывают как какой-то мужик убегает от Молчуньи, она валит его на землю и ломает ножом ему зубы, потом на неё кидаются несколько мужиков, вместе со Снейком и кое-как им удаётся её успокоить. Так вот, за что она покалечила того чела?
Ну так по сюжету ведь всё объясняют.
Если правильно помню,она хотела ему вырезать язык.Так как он был заражён вирусом.
па моему чета я видел в каком то старом мгс была баба, которая краснела если на нее долго смотреть и какой то озабоченый дедок еще был в какой то игре. и прочие японские приколы.
Сексуальный персонаж в 100% будет иметь успех у спермотоксикозников озабоченных.
Ты бы предпочел крепкие мужские попы чаще видеть?
Я разве где-то это написал? Или ты по себе решил судить?
Ну чего ты сразу надулссо? Мыж тебя не порицаем, время сейчас такое.
да собачьи и свенячие он любит- смотри как он про сиски говорит в множестве.
База.
и что в ней такого? пк дрочеры на подьеме)