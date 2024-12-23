Еще 17 лет назад Хидэо Кодзима был против откровенных женских персонажей, а потом вышел Metal Gear Solid 5 с Молчуньей

Мир и дизайн персонажей в культовой серии Metal Gear Solid всегда был отражением фантазии её создателя, Хидэо Кодзимы, который не без экспериментов старался следовать единому тону. Архивное интервью 1998 года, опубликованное журналом The PlayStation Magazine, раскрывает любопытные подробности подхода геймдизайнера к созданию персонажей, который спустя десятки лет заметно изменился.

17 лет назад Кодзима заявил, что он хотел, чтобы Metal Gear Solid оставался верным своему мрачному и серьёзному тону. В этом духе он отвергал "нечестный" дизайн персонажей, включая "женщин с огромными бюстами" или образы, созданные исключительно для визуальной привлекательности.

Я хотел, чтобы по одежде персонажа можно было понять, кем он является и какие у него мотивы.

— объяснил Кодзима.

Дизайнер Йодзи Синкава подтвердил, что такие требования создали сложности. В частности, начальный дизайн Снейка был отвергнут, так как напоминал героя из Captain Future и имел оранжевую расцветку.

Но уже в последних частях серии Metal Gear Solid Хидэо Кодзимы явно решил отказаться от своих сказанных слов. С выходом Metal Gear Solid V: The Phantom Pain появляется женский персонаж по имени Молчунья, которая даже сейчас вызывает сильное осуждение со стороны активистов за гиперсексуализированный образ.Несмотря на критику дизайна героини, Молчунья стала одной из самых запоминающихся героинь серии, при этом разработкчики весьма логично объяснили её внешний вид.