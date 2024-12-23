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Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain 01.09.2015
Экшен, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
8.5 4 364 оценки

Еще 17 лет назад Хидэо Кодзима был против откровенных женских персонажей, а потом вышел Metal Gear Solid 5 с Молчуньей

Gutsz
Новости

Мир и дизайн персонажей в культовой серии Metal Gear Solid всегда был отражением фантазии её создателя, Хидэо Кодзимы, который не без экспериментов старался следовать единому тону. Архивное интервью 1998 года, опубликованное журналом The PlayStation Magazine, раскрывает любопытные подробности подхода геймдизайнера к созданию персонажей, который спустя десятки лет заметно изменился.

17 лет назад Кодзима заявил, что он хотел, чтобы Metal Gear Solid оставался верным своему мрачному и серьёзному тону. В этом духе он отвергал "нечестный" дизайн персонажей, включая "женщин с огромными бюстами" или образы, созданные исключительно для визуальной привлекательности.

Я хотел, чтобы по одежде персонажа можно было понять, кем он является и какие у него мотивы.

— объяснил Кодзима.

Дизайнер Йодзи Синкава подтвердил, что такие требования создали сложности. В частности, начальный дизайн Снейка был отвергнут, так как напоминал героя из Captain Future и имел оранжевую расцветку.

Но уже в последних частях серии Metal Gear Solid Хидэо Кодзимы явно решил отказаться от своих сказанных слов. С выходом Metal Gear Solid V: The Phantom Pain появляется женский персонаж по имени Молчунья, которая даже сейчас вызывает сильное осуждение со стороны активистов за гиперсексуализированный образ.Несмотря на критику дизайна героини, Молчунья стала одной из самых запоминающихся героинь серии, при этом разработкчики весьма логично объяснили её внешний вид.

21
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Против чего он там был? Против Евы и Босс, расстегнутых до пупа? Ну ну // Александр Ковалёв

13
IIIXV

Ева корейская... а он японец...

-10
ZAUSA IIIXV

Речь не про Stellar Blade, а про персонажа из Metal Gear...

4
MrGrave

А как же снайпер Вульф из первого метал гир солид (1997-й год)? Фортуна, Ева, Босс, Наоми - нет? Ну, видимо фанаты метал гиров играли только в пятую часть и знают только Квайет.

5
Diablonos

Этот гений сломался, несите нового

1
Lvinomord

Помню когда играл для меня этот персонаж не раскрылся,так как я прилично подгорел, когда она по мне вела жёсткий огонь и добежав,я просто грохнул её.И можно ли было ее потом "оживить" и где нибудь встретить в игре я так и не узнаю никогда;)

0
Jarvis666

А помните момент из MGS Phantom Pain когда показывают как какой-то мужик убегает от Молчуньи, она валит его на землю и ломает ножом ему зубы, потом на неё кидаются несколько мужиков, вместе со Снейком и кое-как им удаётся её успокоить. Так вот, за что она покалечила того чела?

0
MrGrave

Ну так по сюжету ведь всё объясняют.

0
longerr2007

Если правильно помню,она хотела ему вырезать язык.Так как он был заражён вирусом.

0
MunchkiN 616

па моему чета я видел в каком то старом мгс была баба, которая краснела если на нее долго смотреть и какой то озабоченый дедок еще был в какой то игре. и прочие японские приколы.

0
Papa Joe

Сексуальный персонаж в 100% будет иметь успех у спермотоксикозников озабоченных.

-14
BewitchingBaron

Ты бы предпочел крепкие мужские попы чаще видеть?

1
Papa Joe BewitchingBaron

Я разве где-то это написал? Или ты по себе решил судить?

-4
BewitchingBaron Papa Joe

Ну чего ты сразу надулссо? Мыж тебя не порицаем, время сейчас такое.

2
jax baron BewitchingBaron

да собачьи и свенячие он любит- смотри как он про сиски говорит в множестве.

0
Pravdarub BewitchingBaron

База.

0
ze1n_82

и что в ней такого? пк дрочеры на подьеме)

-15