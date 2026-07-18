Гоуст из Call of Duty вступает в ряды Diamond Dogs: для Metal Gear Solid V вышел Ghost mod

Культовый тактический экшен Metal Gear Solid V: The Phantom Pain получил отличный косметический мод, который позволяет пройти игру за одного из самых узнаваемых персонажей вселенной Call of Duty.

Новая модификация полностью заменяет стандартный шпионский костюм Снейка (Sneaking Suit) на полноценную модель Саймона «Гоуста» Райли. Облик воссоздает его легендарное снаряжение из миссии «Неоконченные дела» (Loose Ends).

Для создания этого кроссовера авторы использовали высокодетализированную модель Гоуста из Call of Duty: Modern Warfare 2. Переносом и адаптацией бойца под анимации MGS V занимался моддер FokeyT26 на основе ресурсов, извлеченных пользователем Crawlcrawl.

Благодаря качественному переносу модели, Гоуст отлично смотрится как в катсценах, так и во время прохождения миссий в Афганистане и Африке.

Вы можете скачать этот мод бесплатно с нашего сайта. Для тех, кто хочет вновь вернуться на поле боя и пережить историю Венома Снейка под совершенно другим углом, эта модификация станет отличным поводом освежить впечатления от прохождения.