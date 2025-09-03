Хидео Кодзима намекнул, что Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain вышла "незавершённой"

Прошло уже десять лет с выхода Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain, и до сих пор фанаты спорят о том, закончена ли эта игра. На днях сам Хидео Кодзима подлил масла в огонь — его публикация в соцсетях фактически подтвердила давние догадки поклонников.

3 сентября геймдизайнер поделился на своей странице в X (Twitter) статьёй Inverse под заголовком «Спустя 10 лет незавершённый шедевр Хидео Кодзимы продолжает влиять на индустрию». Для многих это стало знаком, что автор MGS открыто согласился: The Phantom Pain действительно не была доведена до конца.

Игроки давно подозревали, что финал игры урезан: сюжет обрывается резко, а в коллекционном издании оказались концепт-арты и материалы с эпизода, который так и не попал в релиз. Известно, что в конце разработки между Кодзимой и Konami произошёл конфликт, из-за чего часть контента осталась на «монтажном полу».

Несмотря на эти проблемы, The Phantom Pain считается революционным шагом для серии — открытые миссии, свобода действий и уникальные механики до сих пор влияют на современные проекты. Однако именно недосказанность сюжета навсегда закрепила за игрой статус «незавершённого шедевра».

Сегодня Кодзима работает над Death Stranding 2, OD и загадочным проектом Physint, а к прошлому возвращаться явно не собирается. Поэтому The Phantom Pain останется последней страницей в его истории с Metal Gear Solid — красивой, но обрывающейся на полуслове.