Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain 01.09.2015
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
8.5 4 693 оценки

Хидео Кодзима намекнул, что Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain вышла "незавершённой"

IKarasik IKarasik

Прошло уже десять лет с выхода Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain, и до сих пор фанаты спорят о том, закончена ли эта игра. На днях сам Хидео Кодзима подлил масла в огонь — его публикация в соцсетях фактически подтвердила давние догадки поклонников.

3 сентября геймдизайнер поделился на своей странице в X (Twitter) статьёй Inverse под заголовком «Спустя 10 лет незавершённый шедевр Хидео Кодзимы продолжает влиять на индустрию». Для многих это стало знаком, что автор MGS открыто согласился: The Phantom Pain действительно не была доведена до конца.

Игроки давно подозревали, что финал игры урезан: сюжет обрывается резко, а в коллекционном издании оказались концепт-арты и материалы с эпизода, который так и не попал в релиз. Известно, что в конце разработки между Кодзимой и Konami произошёл конфликт, из-за чего часть контента осталась на «монтажном полу».

Несмотря на эти проблемы, The Phantom Pain считается революционным шагом для серии — открытые миссии, свобода действий и уникальные механики до сих пор влияют на современные проекты. Однако именно недосказанность сюжета навсегда закрепила за игрой статус «незавершённого шедевра».

Сегодня Кодзима работает над Death Stranding 2, OD и загадочным проектом Physint, а к прошлому возвращаться явно не собирается. Поэтому The Phantom Pain останется последней страницей в его истории с Metal Gear Solid — красивой, но обрывающейся на полуслове.

19
25
Комментарии: 25
Destroited

Ну то есть гений сам признал что рукожоп.

17
Night Driving Avenger

Ну то есть, "смотрю в книгу - и вижу фигу"

Известно, что в конце разработки между Кодзимой и Konami произошёл конфликт, из-за чего часть контента осталась на «монтажном полу»
13
Diablonos Night Driving Avenger

Ну то есть то что игра разрабатывалась 4+ года, стоила кучу просранных денег, трижды срывались сроки и переносилась + имела платную демку - это не рукожопость Кудзимбы, а "конфликт с конами"

8
Dinozavrus Diablonos

бабки они сразу отбили, с демкой они говорили, что не удачное время выпустили игру, период перехода пс3 на пс4, в этой истории и Коджимба не особо хотел делать игру и акционеры давили на разрабов.

Diablonos
открытые миссии, свобода действий и уникальные механики до сих пор влияют на современные проекты.

Ну ну, что бы не быть тупым балаболом, какие именно уникальные механики и на какие современные игры повлияли?

5
yrroodd

Да это было выяснено еще в первые недели после релиза,а жаль.

Конами с ним посралась где-то в середине разработки еще, "Доделывай нам игору и вали"

4
Night Driving Avenger

Помню были инсайды, что до такой степени посрались, что Конами даже электричество им в офисе отрубала, чтобы поиздеваться, чудо вообще что получилась в целом хорошая игра

4
Anglerfish Night Driving Avenger

Хорошая игра и лучший стелс-экшен.

4
Lady_Leda

Еще бы, там треть игры по факту нет, все сюжетные линии оборвались на ровном месте.

3
saa0891

Смешно. сам не доделал главы, склепал повторяющиеся миссии и еще шутит по этому поводу, зато вставить титры после каждой мисси, это сделал я, не забыл.

3
Геральт Батькович

Конами нынче встала на путь исправления, вот пусть Кодзиму нанимают чтоб доделал.

1
Dinozavrus

Да нафиг он нужен, этот Коджимба, сделал игру наполовину, вместо этого хрень создал (демку p.t). Еще говорил да я специально игру не доделал, чтоб игроки почувствовали фантомную боль, как будто не хватает чего-то значимого.

2
F0XDIE

Это ж не Депп, который "за деньги да" судя по всему. Японцы не прощают.

Геральт Батькович F0XDIE

Дело не в деньгах, это ж его детище, думаю ему тоже обидно что оно вышло недоделанным.

1
WarCraf4er

Фига се намекнул высрав целый проект

1
Mad_cloud

Да последний акт выглядит очень странно.

1
-zotik-

Естестенно странно, там был трейлер в игре 3го акта или что там сто лет назад играл, но его не было

Neko-Aheron

Намекнул ? 0_о Та там видно, что половина истории минус

1
Пользователь ВКонтакте

Что не говори, но на данный момент Кодзима, это божество гейминга. Один чего только стОит Дэф Стрендинг 2!!! // Евгений Романенко

1
