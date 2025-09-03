Хидео Кодзима намекнул, что Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain вышла "незавершённой"

Прошло уже десять лет с выхода Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain, и до сих пор фанаты спорят о том, закончена ли эта игра. На днях сам Хидео Кодзима подлил масла в огонь — его публикация в соцсетях фактически подтвердила давние догадки поклонников.
3 сентября геймдизайнер поделился на своей странице в X (Twitter) статьёй Inverse под заголовком «Спустя 10 лет незавершённый шедевр Хидео Кодзимы продолжает влиять на индустрию». Для многих это стало знаком, что автор MGS открыто согласился: The Phantom Pain действительно не была доведена до конца.
Игроки давно подозревали, что финал игры урезан: сюжет обрывается резко, а в коллекционном издании оказались концепт-арты и материалы с эпизода, который так и не попал в релиз. Известно, что в конце разработки между Кодзимой и Konami произошёл конфликт, из-за чего часть контента осталась на «монтажном полу».
Несмотря на эти проблемы, The Phantom Pain считается революционным шагом для серии — открытые миссии, свобода действий и уникальные механики до сих пор влияют на современные проекты. Однако именно недосказанность сюжета навсегда закрепила за игрой статус «незавершённого шедевра».
Сегодня Кодзима работает над Death Stranding 2, OD и загадочным проектом Physint, а к прошлому возвращаться явно не собирается. Поэтому The Phantom Pain останется последней страницей в его истории с Metal Gear Solid — красивой, но обрывающейся на полуслове.
Ну то есть гений сам признал что рукожоп.
Ну то есть, "смотрю в книгу - и вижу фигу"
Ну то есть то что игра разрабатывалась 4+ года, стоила кучу просранных денег, трижды срывались сроки и переносилась + имела платную демку - это не рукожопость Кудзимбы, а "конфликт с конами"
бабки они сразу отбили, с демкой они говорили, что не удачное время выпустили игру, период перехода пс3 на пс4, в этой истории и Коджимба не особо хотел делать игру и акционеры давили на разрабов.
Ну ну, что бы не быть тупым балаболом, какие именно уникальные механики и на какие современные игры повлияли?
Да это было выяснено еще в первые недели после релиза,а жаль.
Конами с ним посралась где-то в середине разработки еще, "Доделывай нам игору и вали"
Помню были инсайды, что до такой степени посрались, что Конами даже электричество им в офисе отрубала, чтобы поиздеваться, чудо вообще что получилась в целом хорошая игра
Хорошая игра и лучший стелс-экшен.
Еще бы, там треть игры по факту нет, все сюжетные линии оборвались на ровном месте.
Смешно. сам не доделал главы, склепал повторяющиеся миссии и еще шутит по этому поводу, зато вставить титры после каждой мисси, это сделал я, не забыл.
Конами нынче встала на путь исправления, вот пусть Кодзиму нанимают чтоб доделал.
Да нафиг он нужен, этот Коджимба, сделал игру наполовину, вместо этого хрень создал (демку p.t). Еще говорил да я специально игру не доделал, чтоб игроки почувствовали фантомную боль, как будто не хватает чего-то значимого.
Это ж не Депп, который "за деньги да" судя по всему. Японцы не прощают.
Дело не в деньгах, это ж его детище, думаю ему тоже обидно что оно вышло недоделанным.
Фига се намекнул высрав целый проект
Да последний акт выглядит очень странно.
Естестенно странно, там был трейлер в игре 3го акта или что там сто лет назад играл, но его не было
Намекнул ? 0_о Та там видно, что половина истории минус
Что не говори, но на данный момент Кодзима, это божество гейминга. Один чего только стОит Дэф Стрендинг 2!!! // Евгений Романенко