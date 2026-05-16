Konami отключит онлайн-сервисы для игроков из России и Беларуси c 15 июня

Японский издатель Konami объявил о прекращении работы своих серверов на территории России и Беларуси. Отключение услуг для игроков двух стран запланировано на утро 15 июня.

В первую очередь речь идёт о завершении обслуживания пользователей в многопользовательских проектах компании, таких как Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Konami не уточнила, повлияет ли это решение на локализацию игр - в частности, будут ли они по-прежнему переводиться на русский язык.

Продажи продуктов Konami в России были остановлены ещё в 2022 году. Причины, по которым компания решила разорвать отношения с Россией и Беларусью именно сейчас, не раскрываются.