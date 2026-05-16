Konami отключит онлайн-сервисы для игроков из России и Беларуси c 15 июня

Японский издатель Konami объявил о прекращении работы своих серверов на территории России и Беларуси. Отключение услуг для игроков двух стран запланировано на утро 15 июня.
В первую очередь речь идёт о завершении обслуживания пользователей в многопользовательских проектах компании, таких как Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Konami не уточнила, повлияет ли это решение на локализацию игр - в частности, будут ли они по-прежнему переводиться на русский язык.
Продажи продуктов Konami в России были остановлены ещё в 2022 году. Причины, по которым компания решила разорвать отношения с Россией и Беларусью именно сейчас, не раскрываются.
очередной выстрел тупорылых пиндосских разрабов себе в ногу и эти жалкие утырки потом жалуются что мы пиратим и создаем пиратские сервера а не им деньги несём
для особо одарённых ушлепков которые верят что Российский рынок для игропрома ничего не значит вот что глава стима об этом сказал это для вас утырки
Гейб Ньюэлл о пиратстве в 2011 году
На фоне жарких дискуссий о пиратстве захотелось вспомнить легендарную цитату не менее легендарного человека.
Гейб Ньюэлл о пиратстве в 2011 году
На дворе 2011 год. Аналитики продолжают пророчить смерть PC-геймингу. Но почему-то вопреки всем прогнозам лучших экспертов очень стремительно набирает обороты мастодонт, которого сейчас уже крайне проблематично кому-то обогнать — Steam. Да, он существовал и раньше, но имено рубеж 00-х и 10-х стал тем моментом, когда цифровая дистрибуция окончательно захватила рынок PC. И получилось это не потому, что Valve разработали какой-то сверхитрый DRM, заставивший всех Васянов с тогда еще Торрентс.ру покупать игры. Причиной успеха стал сам подход.
В ноябре все того же 2011 года сооснователь и бессменный руководитель Valve Гейб Ньюэлл дает интервью The Escapist. И вот, что он говорит:
На наш взгляд, существует фундаментальное заблуждение о пиратстве. Пиратство — это почти всегда проблема сервиса, а не цены. Если пират предлагает продукт, доступный по всему миру, 24/7, который можно приобрести не вставая из-за компьютера, а легальный распространитель заявляет, что продукт имеет региональные ограничения, выйдет в вашей стране спустя три месяца после релиза в США и будет продаваться только в розничных магазинах, то сервис пирата более ценен.
Перед выходом на российский рынок нам все говорили, что Россия — пустая трата времени, потому что все просто будут пиратить наши продукты. А сейчас — Россия скоро станет крупнейшим рынком Steam в Европе.
Успех приходит, когда и потребители, и партнеры (Activision, Take 2, Ubisoft и т.д.), чувствуют, что получают пользу от этих сервисов и что они могут доверять нам, что мы не будем злоупотреблять нашими отношениями с ними.
Гейб Ньюэлл
Конечно, контекст немного изменился. Сейчас физическая дистрибуция и региональные ограничения на PC не воспринимаются всерьез. Но сама суть проблемы пиратства остается неизменной. И эта суть не в том, что люди хотят бесплатно. Суть заключается в том, что многие люди не чувствуют, что отдавать приличный процент своей зарплаты за игру стоит того сервиса, который дает им лицензионная копия. Поэтому эффективная борьба с пиратством — это не DRM и микротранзакции, снижающие ценность официального сервиса. Эффективная борьба с пиратством — это создание более выгодного для потребителя сервиса.
И вопрос морали тут практически не должен стоять. Для крупного издателя реальная (а не высосанная из пальца для судебных исков) недополученная прибыль от даже десятков тысяч пиратов находится в пределах статистической погрешности. Для инди-разработчиков же куда важнее, чтобы об их игре знали в принципе, а покупатели, если они есть в этой нише и продукт действительно качественный, найдутся.
Берите игры в зеленых магазинах там ни кто ни чего не отключит и главное игра всегда будет у вас в коллекции её в любой момент можно будет запустить без всяких сервисов. А деньги если есть желание лучше нашим локализаторам занести.
Пиратские войны: Конами наносит ответный удар
А теперь снова послушаем наших пиратов-экспертов, которые расскажут, что пиратить игры - это единственное правильное решение, а те кто покупают лицензии и поддерживают проекты разработчиков рублём - полные идиоты.
И разумеется выслушаем искренние жалобы пиратов о том, почему именно разработчики игр всё чаще отказываются от финансирования и реализации русского языка в своих играх, ведь в России же миллионы игроков, включая их самих, которые покупают(ха-ха) игры, но теперь вот точно не купят из-за отсутствия перевода.
Вот и ладно ,главное когда поросятся обратно в Россию слать на х... таких!
О нет, как же теперь люди будут жить без возможности купить симуляторы ходьбы с плохой оптимизацией и кривым интерфейсом, без игор, которые даже с пиратских сайтов не качают.