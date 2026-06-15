ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain 01.09.2015
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
8.5 4 899 оценок

Konami прекращает работу онлайн-сервисов в России и Беларуси - eFootball и Metal Gear Solid 5 лишаются мультиплеера

butcher69 butcher69

Konami официально объявила о прекращении предоставления своих онлайн-услуг на территории России и Беларуси. Как следует из пресс-релиза компании, ограничения вступили в силу 15 июня и затрагивают поддержку KONAMI ID, а вместе с ней — доступ к мультиплеерным функциям в играх издателя.

Согласно уведомлению, пользователи из России и Беларуси больше не смогут пользоваться сетевыми сервисами Konami, включая вход в систему и онлайн-режимы в таких проектах, как eFootball и Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. При этом компания подчёркивает, что изменения касаются исключительно двух регионов и не влияют на работу сервисов в других странах.

Фактически это означает, что онлайн-функции ключевых игр Konami становятся недоступны для игроков из затронутых регионов. Для мультиплеерных проектов это особенно критично: eFootball и ранее делал ставку на постоянное онлайн-взаимодействие, а Metal Gear Solid V: The Phantom Pain сохранял сетевые элементы даже спустя годы после релиза.

В заявлении также уточняется, что поддержка KONAMI ID в России и Беларуси полностью прекращена, начиная с 15 июня 2026 года. Это затрагивает авторизацию и связанные с аккаунтом сервисы, что делает невозможным полноценное использование сетевых возможностей игр компании.

Решение Konami продолжает тенденцию ухода крупных издателей с региональных онлайн-рынков. Ранее аналогичные меры принимали Bungie, ограничившая доступ к Destiny 2 и Marathon, а также WB Games, чьи проекты вроде Hogwarts Legacy и Mortal Kombat 1 также столкнулись с региональными ограничениями мультиплеера.

На фоне этих решений ситуация всё сильнее демонстрирует, что онлайн-инфраструктура современных игр становится неотъемлемой частью издательской политики, а доступ к ней всё чаще зависит не только от покупки игры, но и от региона пользователя.

42
52
Комментарии:  52
Ваш комментарий
Destroited

Скатертью по жопе жалкие пиндосы.

26
Diablonos

Ещё бы дотку и cs2 прекратили, было бы волшебно.

22
QueasyRush

вонючие конами, оуеее, всё правильно делаете, а мы будем с капком

10
BattleEffect

И для чего это? Простые люди в игрульки играют, а не "те самые".

9
Yoshemitsu
6
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ