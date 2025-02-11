Легендарный геймдизайнер Хидео Кодзима признался, какой из созданных им трейлеров он считает лучшим. В последние дни Кодзима работает над новым видео для Death Stranding 2 и делится фрагментами на своих страницах в соцсетях. Это заставило его вспомнить о прошлых работах, включая культовые трейлеры для Metal Gear Solid.
В серии постов в X (бывший Twitter) Кодзима рассказал, что пересматривал ролики к Zone of the Enders, Metal Gear Rising: Revengeance и Castlevania: Lords of Shadow. Однако его личным фаворитом остается трейлер Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, представленный на E3 2015. В нем использована композиция New Order – "Elegia", что, по словам Кодзимы, идеально передает дух игры.
Этот трейлер не только стал финальным крупным роликом для MGS V, но и одним из последних работ Кодзимы в Konami. Он до сих пор вызывает сильные эмоции у поклонников. Теперь фанаты с нетерпением ждут его новый трейлер для Death Stranding 2, который, возможно, покажут на PlayStation State of Play в феврале.
Легендарный, с чего бы это?
Ок трейлер, а игра когда будет доделана без обрывания на полу-слове? Я про MGS V(ясно что никогда). А симулятор Яндекс-Курьера сугубо на любителя, первый стиснув зубы прошел, под конец хоть весело было
Аналогично. Через некоторое время решил вернуться в Death Stranding, чуть не умер от скуки, настолько сильного отвращения от повторного прохождения я давно не испытывал. Железно - игра на один раз.
Кодзимыч явно не все трейлеры посмотрел
Кто не играл,советую попробывать,она до сих пор многие современные "шедевры" которым ставят 10из10 превосходит по всем параметрам