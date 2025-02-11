Легендарный геймдизайнер Хидео Кодзима признался, какой из созданных им трейлеров он считает лучшим. В последние дни Кодзима работает над новым видео для Death Stranding 2 и делится фрагментами на своих страницах в соцсетях. Это заставило его вспомнить о прошлых работах, включая культовые трейлеры для Metal Gear Solid.

В серии постов в X (бывший Twitter) Кодзима рассказал, что пересматривал ролики к Zone of the Enders, Metal Gear Rising: Revengeance и Castlevania: Lords of Shadow. Однако его личным фаворитом остается трейлер Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, представленный на E3 2015. В нем использована композиция New Order – "Elegia", что, по словам Кодзимы, идеально передает дух игры.

Этот трейлер не только стал финальным крупным роликом для MGS V, но и одним из последних работ Кодзимы в Konami. Он до сих пор вызывает сильные эмоции у поклонников. Теперь фанаты с нетерпением ждут его новый трейлер для Death Stranding 2, который, возможно, покажут на PlayStation State of Play в феврале.