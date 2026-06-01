Metal Gear Solid V The Phantom Pain и Anno 117 Pax Romana получили обновление гипервизор-обхода Denuvo

Для Metal Gear Solid V The Phantom Pain и Anno 117 Pax Romana вышли обновление способа обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Обход защиты по прежнему позволяет запускать игры на процессорах AMD и Intel.

Обновления гипервизор-обхода Denuvo связано с вышедшими обновлениями для самих игр.

Metal Gear Solid V The Phantom Pain это полноценная пятая часть серии Metal Gear Solid. В The Phantom Pain дебютирует непривычный для фанатов серии открытый мир, который внесет заметные изменения в традиционный геймплей. Атмосферный стелс-экшен про знаменитого бойца Снейка, который должен научиться заново владеть своим телом после 9 лет, проведенных в коме. В игре появится новый ситуационный стелс.

Anno 117 Pax Romana это стратегия в сеттинге Римская империя, где вы управляете провинциями, развивая экономику, политику и общество. Исследуйте Лаций и Альбион, стройте города, принимайте решения и балансируйте между ростом, войной и благополучием населения.

Остаётся дождаться обновления репака от FitGirl или от другого репакера, при условии что они уже есть, либо самостоятельно воспользоваться доступными файлами, выполнив необходимые настройки для корректной работы обновлённого гипервизора.