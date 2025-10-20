Metal Gear Solid V: The Phantom Pain получила масштабный мод The Definitive Subsistence Update, меняющий игровой процесс

В этом году фанаты отмечали десятилетие Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, и к празднованию присоединился моддер mohtalgear, представивший масштабный проект The Definitive Subsistence Update. Мод активно развивается и недавно получил версию 1.3.

MGS 2 получил версию Substance, которая добавила новый игровой контент.

MGS 3 получил версию Subsistence, которая изменила игровой процесс.

MGS V заслуживает обновления такого же масштаба.



Definitive Subsistence добавляет новый контент и новые значимые игровые механики, которые создадут у вас ощущение, будто вы играете в MGS V впервые.

mohtalgear реализовал систему динамической мести, которая повышает сложность миссий. Если игрок поднимает тревогу или захватывает аванпост, охранники на соседних базах начинают улучшать своё снаряжение, делая последующие операции значительно труднее.

Кроме того, мод позволяет играть за Молчунью и Оцелота, при этом учтены особенности персонажей. Молчунья, как и в оригинале, не может проводить допросы, тогда как другие герои получили улучшенную механику этого процесса. Теперь, допросив врага, можно получить случайное оружие поддержки, а при повторных допросах - дополнительные предметы.

Всего мод насчитывает десятки изменений, которые должны позитивно сказаться на реиграбельности и даже спустя десять лет подарить игрокам новые ощущения от Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.