ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain 01.09.2015
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
8.5 4 786 оценок

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain получила масштабный мод The Definitive Subsistence Update, меняющий игровой процесс

AceTheKing AceTheKing

В этом году фанаты отмечали десятилетие Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, и к празднованию присоединился моддер mohtalgear, представивший масштабный проект The Definitive Subsistence Update. Мод активно развивается и недавно получил версию 1.3.

MGS 2 получил версию Substance, которая добавила новый игровой контент.
MGS 3 получил версию Subsistence, которая изменила игровой процесс.
MGS V заслуживает обновления такого же масштаба.

Definitive Subsistence добавляет новый контент и новые значимые игровые механики, которые создадут у вас ощущение, будто вы играете в MGS V впервые.

mohtalgear реализовал систему динамической мести, которая повышает сложность миссий. Если игрок поднимает тревогу или захватывает аванпост, охранники на соседних базах начинают улучшать своё снаряжение, делая последующие операции значительно труднее.

Кроме того, мод позволяет играть за Молчунью и Оцелота, при этом учтены особенности персонажей. Молчунья, как и в оригинале, не может проводить допросы, тогда как другие герои получили улучшенную механику этого процесса. Теперь, допросив врага, можно получить случайное оружие поддержки, а при повторных допросах - дополнительные предметы.

Всего мод насчитывает десятки изменений, которые должны позитивно сказаться на реиграбельности и даже спустя десять лет подарить игрокам новые ощущения от Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

6
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
KILLA06

вообще не понятная игра ,поиграл пол часа и удалил ,когда она вышла

3
Константин335

Ты просто еще не дорос до игр Кодзимы гения

4
CRAZY rock GAME

Она понятная, просто с 1 части нужно проходить, хоть она вышла в 2013 году, она вышла на 2 поколения вперед, в ней очень много деталей и очень революционная графика, даже на ps4 она выглядит очень впечатляюще, чего не могут достичь многие разработчики в 2025 году к сожалению

3
-zotik-

Мгс5 моя первая мгс, я вообще нисего не понимал, но геймплей и задумка нравилась. На днях скачал ее снова после мгс3 ремейка, думаю прйти на платину и поставить точку в игре)

hamshut

Честно говоря, игра, а особенно пролог - это было отлично! Но после того, как проходишь игру и потом вновь надо проделывать тоже самое, все моментально наскучило и я забросил её.

Ahnx

Хорошая игра, но недоделанная. Ей бы ещё несколько локаций. Афгана и Африки маловато будет.