Моддеры добавили в Metal Gear Solid 5 "истинную концовку"

Спустя десять лет и один месяц после выхода Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain фанаты наконец-то смогли воспроизвести вырезанную сцену из игры, которая всегда считалась частью потерянного контента творчества Хидео Кодзимы. Игра, вышедшая в сентябре 2015 года, с тех пор имела репутацию незавершенной, в основном из-за отсутствия так называемой Mission 51: Kingdom of the Flies.
Контент, который был представлен лишь на DVD-диске, включенном в коллекционное издание, где рассказывалось о судьбе Eli (Liquid Snake) и Metal Gear Sahelanthropus, который так и не попал в финальную версию игры. И вот группа моддеров, известная как ModdersHeaven, сумела вставить эту сцену в игру, заставив Снейка встретиться с Sahelanthropus, пока Eli и дети-солдаты защищают его от приближающихся сил XOF.
Это достижение, несмотря на его примитивное состояние - персонажи проходят по пустой, незавершенной сцене, - является первым случаем, когда некоторые из этих материалов демонстрируются на движке игры.
Кадры не являются новыми, поскольку более доработанная версия была доступна на бонусном диске. Но впервые эти кадры стали доступны в игре, и моддеры сейчас, по всей видимости, работают над созданием игровой версии Episode 51, хотя пока неизвестно, удастся ли воплотить эту мечту в реальность.
И хотя эта сцена не дает окончательных ответов и не приводит к приемлемому завершению истории, настойчивость фанатов показала, что желание «заполнить пробелы» в творчестве Кодзимы по-прежнему живо и сильно.
Маэстро игровых адаптаций, Станислав Рамзи.
Уау как остроумно, как по новому. Никогда такого не было и вот опять. Смеемся всем селом
В любом случае, игра недоделанная. Ей бы ещё пару-тройку локаций, кроме Афгана и Африки.
та зачем? и так схавали
МГС5 не существует, это МГС Веном.
С учетом того, что разрабатывалась в начале как мгс 5, а с выходом дельты у мгс ви появилась цифра 5 в самой дельте, то вероятно теперь это мгс 5 :)
Нет mgs victory или vic boss
Эта тупая отмазка была уже в пис волкере. Второй раз не проконает. 5 это именно 5.
Восстановили вырезанную.... Сделанную аж на 30% катсцену :) победа
Моддеры смогли, добавили, могёте, пацаны вааще ребята
прикол в том, что даже пролог, называемый Metal Gear Solid V: Ground Zeroes, даже не входит в основную игру, и идет как отдельная игра, а в ней как раз есть задатки разгадки истинной концовки, в которой мы кое что узнаем, что переворачивает осмысление всего нашего прохождения и чтоже произошло на самом деле
какие задатки переворачивающие осмысление?
О чем речь?
за кого ты играешь всю игру?
Первые три слова читаешь и думаешь "что за ребус ещё?"
лучше скажите как убрать лесицы в игре, какое б разрешение не ставил, какие бы ухищрения со сглаживанием не применял, все одно, гребаные лесницы
через нвидиа дср ставишь 8к разрешение и все
через настройки видео карты вроде народ сглаживание вклюает принудительно)
После дельты мб вернуться в 5 и поймать леопардовую черепаху))
смогли или добавили))