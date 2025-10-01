ЧАТ ИГРЫ
Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain 01.09.2015
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
8.5 4 766 оценок

Моддеры добавили в Metal Gear Solid 5 "истинную концовку"

Gruz_ Gruz_

Спустя десять лет и один месяц после выхода Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain фанаты наконец-то смогли воспроизвести вырезанную сцену из игры, которая всегда считалась частью потерянного контента творчества Хидео Кодзимы. Игра, вышедшая в сентябре 2015 года, с тех пор имела репутацию незавершенной, в основном из-за отсутствия так называемой Mission 51: Kingdom of the Flies.

Контент, который был представлен лишь на DVD-диске, включенном в коллекционное издание, где рассказывалось о судьбе Eli (Liquid Snake) и Metal Gear Sahelanthropus, который так и не попал в финальную версию игры. И вот группа моддеров, известная как ModdersHeaven, сумела вставить эту сцену в игру, заставив Снейка встретиться с Sahelanthropus, пока Eli и дети-солдаты защищают его от приближающихся сил XOF.

Это достижение, несмотря на его примитивное состояние - персонажи проходят по пустой, незавершенной сцене, - является первым случаем, когда некоторые из этих материалов демонстрируются на движке игры.

Кадры не являются новыми, поскольку более доработанная версия была доступна на бонусном диске. Но впервые эти кадры стали доступны в игре, и моддеры сейчас, по всей видимости, работают над созданием игровой версии Episode 51, хотя пока неизвестно, удастся ли воплотить эту мечту в реальность.

И хотя эта сцена не дает окончательных ответов и не приводит к приемлемому завершению истории, настойчивость фанатов показала, что желание «заполнить пробелы» в творчестве Кодзимы по-прежнему живо и сильно.

Комментарии:  33
MNM 777
Lourens_Shiba

Маэстро игровых адаптаций, Станислав Рамзи.

otmorozzzov

Уау как остроумно, как по новому. Никогда такого не было и вот опять. Смеемся всем селом

MNM 777 otmorozzzov
Ahnx

В любом случае, игра недоделанная. Ей бы ещё пару-тройку локаций, кроме Афгана и Африки.

Kot9lra street

та зачем? и так схавали

itzendixog

МГС5 не существует, это МГС Веном.

Антон Радикалушкин

С учетом того, что разрабатывалась в начале как мгс 5, а с выходом дельты у мгс ви появилась цифра 5 в самой дельте, то вероятно теперь это мгс 5 :)

Loxo22w

Нет mgs victory или vic boss

Pravdarub

Эта тупая отмазка была уже в пис волкере. Второй раз не проконает. 5 это именно 5.

Антон Радикалушкин

Восстановили вырезанную.... Сделанную аж на 30% катсцену :) победа

Alkatraz7N7

Моддеры смогли, добавили, могёте, пацаны вааще ребята

SkyraX

прикол в том, что даже пролог, называемый Metal Gear Solid V: Ground Zeroes, даже не входит в основную игру, и идет как отдельная игра, а в ней как раз есть задатки разгадки истинной концовки, в которой мы кое что узнаем, что переворачивает осмысление всего нашего прохождения и чтоже произошло на самом деле

Антон Радикалушкин

какие задатки переворачивающие осмысление?

Kreliann

О чем речь?

SkyraX Kreliann

за кого ты играешь всю игру?

SpicyYusei

Первые три слова читаешь и думаешь "что за ребус ещё?"

besnovaty1986

лучше скажите как убрать лесицы в игре, какое б разрешение не ставил, какие бы ухищрения со сглаживанием не применял, все одно, гребаные лесницы

rei_nyasha

через нвидиа дср ставишь 8к разрешение и все

Антон Радикалушкин

через настройки видео карты вроде народ сглаживание вклюает принудительно)

-zotik-

После дельты мб вернуться в 5 и поймать леопардовую черепаху))

Demian Averon

смогли или добавили))

