Моддеры добавили в Metal Gear Solid 5 "истинную концовку"

Спустя десять лет и один месяц после выхода Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain фанаты наконец-то смогли воспроизвести вырезанную сцену из игры, которая всегда считалась частью потерянного контента творчества Хидео Кодзимы. Игра, вышедшая в сентябре 2015 года, с тех пор имела репутацию незавершенной, в основном из-за отсутствия так называемой Mission 51: Kingdom of the Flies.

Контент, который был представлен лишь на DVD-диске, включенном в коллекционное издание, где рассказывалось о судьбе Eli (Liquid Snake) и Metal Gear Sahelanthropus, который так и не попал в финальную версию игры. И вот группа моддеров, известная как ModdersHeaven, сумела вставить эту сцену в игру, заставив Снейка встретиться с Sahelanthropus, пока Eli и дети-солдаты защищают его от приближающихся сил XOF.

Это достижение, несмотря на его примитивное состояние - персонажи проходят по пустой, незавершенной сцене, - является первым случаем, когда некоторые из этих материалов демонстрируются на движке игры.

Кадры не являются новыми, поскольку более доработанная версия была доступна на бонусном диске. Но впервые эти кадры стали доступны в игре, и моддеры сейчас, по всей видимости, работают над созданием игровой версии Episode 51, хотя пока неизвестно, удастся ли воплотить эту мечту в реальность.

И хотя эта сцена не дает окончательных ответов и не приводит к приемлемому завершению истории, настойчивость фанатов показала, что желание «заполнить пробелы» в творчестве Кодзимы по-прежнему живо и сильно.