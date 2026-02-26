Моддеры объединили Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes и The Phantom Pain в единую игру по оригинальной задумке Кодзимы

Моддеры воплотили первоначальную задумку Хидео Кодзимы и объединили Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes с Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain в единое прохождение.

Изначально Ground Zeroes задумывалась как пролог к The Phantom Pain, однако в 2014 году игру выпустили отдельно — чтобы дать владельцам новых на тот момент консолей PS4 и Xbox One отдельный проект на старте поколения. Позже сам Кодзима подтверждал, что по плану это должна была быть вступительная миссия основной игры.

Спустя 11 лет сообщество решило исправить это. Мод, созданный RLC и опубликованный CapLagRobin на NexusMods, полностью интегрирует кампанию Ground Zeroes в The Phantom Pain. Теперь пролог добавляется в список миссий через iDroid и логично встраивается в структуру сюжета. По умолчанию переход к событиям Ground Zeroes происходит после завершения первой главы Phantom Limbs, но автоматический запуск можно отключить в настройках.

Кроме сюжетной интеграции, мод делает доступной карту Camp Omega в режиме свободного исследования. Игроки могут выполнять побочные задания, использовать систему Fulton и свободно исследовать локацию уже в рамках основной игры.

Авторы предупреждают, что проект всё ещё содержит технические ограничения и не реализует некоторые функции, однако для установки требуется официальная копия Ground Zeroes. Насколько точно мод повторяет изначальный замысел Кодзимы — неизвестно, но на данный момент это самая близкая к оригинальному видению версия Metal Gear Solid V.