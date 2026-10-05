Оригинальный голос Солид Снейка хочет ещё одну Metal Gear

Акио Оцука, японский актёр озвучки Солид Снейка, неожиданно изменил позицию насчёт будущего Metal Gear. Ранее он говорил, что не хотел бы возвращаться к серии без Хидео Кодзимы, однако теперь признался, что готов снова сыграть легендарного героя ради поклонников.

Последняя основная часть серии, Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain, вышла ещё 1 сентября 2015 года. После ухода Кодзимы из Konami франшиза практически остановилась, а единственным новым релизом без участия разработчика стала Metal Gear Survive, которую игроки встретили крайне прохладно.

Оцука долгое время подчёркивал, насколько высоко ценит работу с Кодзимой. В новом интервью японскому изданию Bunshun актёр рассказал, что испытывает чувство гордости за годы сотрудничества с режиссёром. Именно поэтому ранее он заявлял, что не хочет участвовать в новой Metal Gear без Кодзимы.

Теперь его отношение изменилось. По словам Оцуки, он действительно считает, что Konami стоит сделать ещё одну игру серии. Актёр отметил, что у Metal Gear остаются поклонники по всему миру, которые годами ждут возвращения франшизы.

«Я действительно так думаю. Поклонники Metal Gear есть по всему миру, и они терпеливо ждут. Поэтому ради них давайте сделаем ещё одну Metal Gear», — заявил Оцука.

Актёр также объяснил, почему теперь не считает отсутствие Кодзимы непреодолимой проблемой. «Поскольку он делает свои собственные игры с Death Stranding, я думаю: почему бы и нет? Всё нормально. Именно так я сейчас это воспринимаю», — рассказал Оцука.

Когда журналист спросил, разговаривал ли актёр с Кодзимой о возможной совместной работе над новой Metal Gear, Оцука лишь рассмеялся и ответил: «Оставлю это на ваше воображение». При этом никаких планов Konami по созданию новой основной части серии компания пока не объявляла.

Сам Кодзима сейчас занят собственными проектами. Его новая шпионская игра Physint продолжает разработку уже при поддержке Xbox, а главные роли в проекте получили Билл Скарсгард и Чарли Фрейзер. Так что возвращение Оцуки к роли Солид Снейка пока остаётся лишь его желанием — но теперь актёр, похоже, больше не считает новую Metal Gear без Кодзимы невозможной.