"Voices38 пошёл вразнос": хакер взломал Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Хакер Voices38 сообщил о взломе актуальной PC-версии Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, которая использует антипиратскую защиту Denuvo.

Это далеко не первый взлом Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Впервые защиту игры удалось обойти китайской группе 3DM ещё в сентябре 2015 года, вскоре после релиза, однако тот взлом имел ряд проблем. В декабре 2016 года собственный полноценный взлом выпустила группа CPY. Годы спустя за актуальные версии игры взялись DenuvOwO, выпустившие гипервизорный обход Denuvo, который впоследствии неоднократно обновлялся для новых билдов. Для его использования требовались дополнительные манипуляции с системой. Теперь же полноценный взлом актуальной версии Metal Gear Solid V: The Phantom Pain выпустил Voices38.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain — стелс-экшен с открытым миром от Konami, созданный на движке Fox Engine. События игры разворачиваются в 1984 году, спустя девять лет после событий Ground Zeroes и уничтожения Mother Base. Биг Босс приходит в себя после продолжительной комы, создаёт новую частную армию и отправляется на поиски таинственной организации XOF.

Одной из главных особенностей игры стала свобода прохождения заданий. Игрок самостоятельно выбирает маршрут, экипировку и тактику, может действовать скрытно или вступать в открытые столкновения, использовать транспорт и напарников, а также развивать собственную базу.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain вышла 1 сентября 2015 года на PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 и Xbox One. Таким образом, с момента релиза игры прошло уже более 11 лет.