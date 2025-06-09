12 июня Konami проведёт презентацию Press Start, где покажет Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Silent Hill f и другое

Konami анонсировала предстоящую прямую трансляцию под названием Konami Press Start, которая запланирована на 12 июня 2025 года в 16:00 по московскому времени.

Поклонники могут ожидать новостей и обновлений для будущих игр, таких как Silent Hill f и Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, а также других. Планируется, что трансляция будет длиться 37 минут. Напоминания о трансляции в настоящее время можно установить на YouTube.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam 28 августа 2025 года. Она представляет собой пересказ истории происхождения Биг Босса, происходящей до событий оригинальной Metal Gear Solid. Первоначально она была выпущена в 2004 году и долгое время считалась одной из сильнейших частей серии.

Silent Hill f выйдет 25 сентября 2025 года на PlayStation 5, консолях Xbox Series и ПК в Steam. Эта часть выделяется среди остальных в серии по нескольким причинам. Действие происходит в Японии, а не в Америке, и она была написана и создана Ryukishi07, создателем Higurashi и Umineko, двух чрезвычайно популярных и влиятельных кинетических романов в жанре ужасов и детектива.