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Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
Экшен, Шутер, Стелс, Тактика, От третьего лица
8.8 478 оценок

Анонс нового сборника ремастеров? Konami сообщила, что сегодня будет раскрыта "свежая информация о серии Metal Gear"

butcher69
Новости

Удивительно, но ранним утром Konami анонсировала Metal Gear: Production Hotline 01, в котором новая информация о серии будет раскрыта непосредственно от разработчиков, и очень вероятно, что главным героем станет Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Это уже через несколько часов. На самом деле, дата назначена на 14:00 по московскому времени сегодня, в пятницу 28 июня. Чтобы дать вам представление о формате презентации, компания уже выпускала подобные подробные видео продолжительностью около 20 минут и в очень спокойном темпе для Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, где команда разработчиков рассказывала о деталях сборника, а после запуска - о запланированных исправлениях и грядущих патчах.

По словам Konami, будет обсуждаться "самая свежая информация о серии Metal Gear", так что можно ожидать новостей о ремейке и возможной информации о патче для Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1.

Не исключен намек на выход второго тома коллекции с другими играми серии или даже на долгожданную дату выхода Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, но это маловероятно.

-5
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Бэтмен из Блавикена

Было бы конечно круто получить Peace Walker, MGS4 и RIsing в одном сборнике, но звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой

5
BluntZebulon

Rising и так везде есть в отличие от других, эксклюзивных частей

0
Rorschach93

4 и спин оффы оба с псп, хбокс 360, пс3

1
saa0891
Не исключен намек на выход второго тома коллекции с другими играми серии

Очередная порция го*нохалтуры от Konami, удивительно как они всё таки решились делать ремейк и он выглядит вполне достойно, сразу видно что вот тут они действительно поработали.

-1