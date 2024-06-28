Анонс нового сборника ремастеров? Konami сообщила, что сегодня будет раскрыта "свежая информация о серии Metal Gear"

Удивительно, но ранним утром Konami анонсировала Metal Gear: Production Hotline 01, в котором новая информация о серии будет раскрыта непосредственно от разработчиков, и очень вероятно, что главным героем станет Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.
Это уже через несколько часов. На самом деле, дата назначена на 14:00 по московскому времени сегодня, в пятницу 28 июня. Чтобы дать вам представление о формате презентации, компания уже выпускала подобные подробные видео продолжительностью около 20 минут и в очень спокойном темпе для Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, где команда разработчиков рассказывала о деталях сборника, а после запуска - о запланированных исправлениях и грядущих патчах.
По словам Konami, будет обсуждаться "самая свежая информация о серии Metal Gear", так что можно ожидать новостей о ремейке и возможной информации о патче для Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1.
Не исключен намек на выход второго тома коллекции с другими играми серии или даже на долгожданную дату выхода Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, но это маловероятно.
Было бы конечно круто получить Peace Walker, MGS4 и RIsing в одном сборнике, но звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой
Rising и так везде есть в отличие от других, эксклюзивных частей
4 и спин оффы оба с псп, хбокс 360, пс3
Очередная порция го*нохалтуры от Konami, удивительно как они всё таки решились делать ремейк и он выглядит вполне достойно, сразу видно что вот тут они действительно поработали.