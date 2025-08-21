Биг Босс готов к возвращению: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater получил релизный трейлер

Konami представила релизный трейлер к Metal Gear Solid Delta: Snake Eater — ремейку культовой игры 2004 года Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Классическая история Снейка возвращается, но теперь с полностью обновленной графикой, объемным 3D-звуком и улучшенными элементами выживания и стелса, которые делают джунгли еще более захватывающими.
Ремейк сохраняет все ключевые элементы оригинала: персонажей, сюжет, озвучку и музыку, добавляя новые детали и современные технологии. Система повреждений стала более реалистичной: одежда Снейка изнашивается, а синяки и пулевые ранения остаются на теле персонажа, создавая уникальный след каждого прохождения.
Игроки смогут выбрать современный стиль управления, который облегчает взаимодействие с игрой и погружает в мир стелса и выживания, или классический режим, полностью передающий ощущения оригинала.
В ремейк добавлены новые режимы: «Снейк против обезьян» на PS5 и PC, где нужно ловить разбежавшихся обезьян; «Змей против Бомбермана» на Xbox Series; «Охота на лису» — многопользовательский режим с элементами стелса и выживания; а также Secret Theater с юмористическими сценами и новыми видео, скрытыми на пленках.
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam уже 28 августа, предлагая фанатам легендарной серии возможность пережить классическую историю Снейка в новом формате с беспрецедентной детализацией и интерактивностью.
ммм...что с пулей? :)
там пули в разнобой летят ж
Японская же игра. Там законы физики работают по - другому. И вообще - да. Чувак написал, что вразнобой. Там ей тупо хотелось привлечь бомжей с автоматами, ибо не*уй тут этим поганым Снейкам по джунглям ночью расхаживать.
Так и должно быть, у Босс такой уникальный пулемет, где пули вращаются в разные стороны, но потом точно в цель летят.
5 дней до релиза и все еще неизвестно, повесят ли Konami денуву или нет
Сказали, что ни на MGS ни на SILENT HILL f не поставят.
Приятно слушать Хэйтера, а не обкуренного Сазерлэнда
Ну и ладненько.
Жаль, что официально нельзя играть на своём российском аккаунте в Стиме. Оригинал - шедевр, как и первая часть. На всю жизнь останется в памяти поединок в конце игры под песню "Snake Eater" исполнительницы Cynthia Harrell.
Да ваще пох. Я эту часть наизусть помню. Есть ремаке, нет ремак. Пофиг.