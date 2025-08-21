ЧАТ ИГРЫ
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, Тактика, От третьего лица
8.6 592 оценки

Биг Босс готов к возвращению: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater получил релизный трейлер

butcher69 butcher69

Konami представила релизный трейлер к Metal Gear Solid Delta: Snake Eater — ремейку культовой игры 2004 года Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Классическая история Снейка возвращается, но теперь с полностью обновленной графикой, объемным 3D-звуком и улучшенными элементами выживания и стелса, которые делают джунгли еще более захватывающими.

Ремейк сохраняет все ключевые элементы оригинала: персонажей, сюжет, озвучку и музыку, добавляя новые детали и современные технологии. Система повреждений стала более реалистичной: одежда Снейка изнашивается, а синяки и пулевые ранения остаются на теле персонажа, создавая уникальный след каждого прохождения.

Игроки смогут выбрать современный стиль управления, который облегчает взаимодействие с игрой и погружает в мир стелса и выживания, или классический режим, полностью передающий ощущения оригинала.

В ремейк добавлены новые режимы: «Снейк против обезьян» на PS5 и PC, где нужно ловить разбежавшихся обезьян; «Змей против Бомбермана» на Xbox Series; «Охота на лису» — многопользовательский режим с элементами стелса и выживания; а также Secret Theater с юмористическими сценами и новыми видео, скрытыми на пленках.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam уже 28 августа, предлагая фанатам легендарной серии возможность пережить классическую историю Снейка в новом формате с беспрецедентной детализацией и интерактивностью.

Комментарии: 12
Андрей Фрейлин

ммм...что с пулей? :)

Антон Радикалушкин

там пули в разнобой летят ж

Makimah

Японская же игра. Там законы физики работают по - другому. И вообще - да. Чувак написал, что вразнобой. Там ей тупо хотелось привлечь бомжей с автоматами, ибо не*уй тут этим поганым Снейкам по джунглям ночью расхаживать.

Jay C

Так и должно быть, у Босс такой уникальный пулемет, где пули вращаются в разные стороны, но потом точно в цель летят.

agula98

5 дней до релиза и все еще неизвестно, повесят ли Konami денуву или нет

Makimah

Сказали, что ни на MGS ни на SILENT HILL f не поставят.

HandsomeRed

Приятно слушать Хэйтера, а не обкуренного Сазерлэнда

sa1958

Ну и ладненько.

Anton Ripper

Жаль, что официально нельзя играть на своём российском аккаунте в Стиме. Оригинал - шедевр, как и первая часть. На всю жизнь останется в памяти поединок в конце игры под песню "Snake Eater" исполнительницы Cynthia Harrell.

Uilenspiegel

Да ваще пох. Я эту часть наизусть помню. Есть ремаке, нет ремак. Пофиг.

