Биг Босс готов к возвращению: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater получил релизный трейлер

Konami представила релизный трейлер к Metal Gear Solid Delta: Snake Eater — ремейку культовой игры 2004 года Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Классическая история Снейка возвращается, но теперь с полностью обновленной графикой, объемным 3D-звуком и улучшенными элементами выживания и стелса, которые делают джунгли еще более захватывающими.

Ремейк сохраняет все ключевые элементы оригинала: персонажей, сюжет, озвучку и музыку, добавляя новые детали и современные технологии. Система повреждений стала более реалистичной: одежда Снейка изнашивается, а синяки и пулевые ранения остаются на теле персонажа, создавая уникальный след каждого прохождения.

Игроки смогут выбрать современный стиль управления, который облегчает взаимодействие с игрой и погружает в мир стелса и выживания, или классический режим, полностью передающий ощущения оригинала.

В ремейк добавлены новые режимы: «Снейк против обезьян» на PS5 и PC, где нужно ловить разбежавшихся обезьян; «Змей против Бомбермана» на Xbox Series; «Охота на лису» — многопользовательский режим с элементами стелса и выживания; а также Secret Theater с юмористическими сценами и новыми видео, скрытыми на пленках.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam уже 28 августа, предлагая фанатам легендарной серии возможность пережить классическую историю Снейка в новом формате с беспрецедентной детализацией и интерактивностью.