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Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
Экшен, Шутер, Стелс, Тактика, От третьего лица
8.9 463 оценки

billbil-kun: Новая информация по Metal Gear Solid Delta: Snake Eater появится в течение 10 дней

AceTheKing
Новости

Сегодня надежный инсайдер billbil-kun помимо того, что назвал следующую игру в бесплатной раздаче EGS, которой оказалась Marvel's Midnight Sun, так же рассказал о том, когда игроки получат новую информацию о Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

По его данным, игру покажут в течение ближайших 10 дней. В качестве одной из возможных дат инсайдер называет 6 июня. Издательство Konami откроет предзаказы сразу после демонстрации игры: цена на обычное издание составит 70 долларов, на коллекционное - 200 долларов.

Один из источников billbil-kun так же сообщил о том, что игра выйдет в 2025-м году. Тем не менее, инсайдер до конца не уверен в том, что это правда, поэтому не может подтвердить информацию об этом - есть вероятность выхода игры и в текущем году. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Мистер Дим безликий

Не знаю как информация, но графика новая)))

1
FeminineKaz

Ебобы, ценник игры за 6300руб. А это переделка старой игры...

-2
Punisher1

Это База🤣🤣🤣

0