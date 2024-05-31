billbil-kun: Новая информация по Metal Gear Solid Delta: Snake Eater появится в течение 10 дней

Сегодня надежный инсайдер billbil-kun помимо того, что назвал следующую игру в бесплатной раздаче EGS, которой оказалась Marvel's Midnight Sun, так же рассказал о том, когда игроки получат новую информацию о Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.
По его данным, игру покажут в течение ближайших 10 дней. В качестве одной из возможных дат инсайдер называет 6 июня. Издательство Konami откроет предзаказы сразу после демонстрации игры: цена на обычное издание составит 70 долларов, на коллекционное - 200 долларов.
Один из источников billbil-kun так же сообщил о том, что игра выйдет в 2025-м году. Тем не менее, инсайдер до конца не уверен в том, что это правда, поэтому не может подтвердить информацию об этом - есть вероятность выхода игры и в текущем году. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Не знаю как информация, но графика новая)))
Ебобы, ценник игры за 6300руб. А это переделка старой игры...
Это База🤣🤣🤣