Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, Тактика, От третьего лица
8.6 613 оценок

Больше не покачиваются: игроки недовольны тем, что Еве в ремейке Metal Gear Solid 3 удалили физику груди

Одним из самых неожиданных и спорных моментов, связанных с ремейком Metal Gear Solid 3: Snake Eater, стала не детализация текстур или геймплей, а… физика груди спутницы Снейка, шпионки Евы. После того как в сеть утекли кадры знаменитой сцены в пещере, игровое сообщество разделилось на два лагеря.

Как заметили внимательные фанаты, в ремейке от студии Konami у модели Евы в бикини отсутствует знаменитая "физика покачивания", которая была визитной карточкой оригинальной версии на PlayStation 2. Вместо динамичной и, по мнению многих, более естественной анимации 2004 года, грудь персонажа в версии 2025 года остается статичной и, как выразились игроки, "неестественной".

MGS3 - это произведение искусства. Не только с точки зрения геймплея или истории, но и оригинальной графики. Люди думают, что новые графические технологии - это улучшение. Но они разрушают опыт. Они разрушают искусство, - написал один из игроков.
Вот что происходит, когда Кодзимы нет рядом, - отметил другой.

Нашлись и те, кто считает подобные жалобы нелепыми. Они указывают на то, что разработчики, наоборот, уделили больше внимания другим аспектам модели персонажа, и призывают "не раздувать из мухи слона".

Они нам дали более детализированный вид сзади и увеличили ягодицы. Бро, хватит быть снежинкой и жаловаться на это, лол, всё не так уж и плохо, - парируют защитники ремейка.

Пока неизвестно, является ли текущее состояние игры финальным или разработчики внесут коррективы, как это было с Lollipop Chainsaw RePOP, где физику покачивания груди вернули официальным патчем.

Комментарии: 33
yariko ookami
Типичный подход современных разработчиков. Выпустить игру (ремастер/ремейк) хуже по качеству, но с подросшими требованиями, фейко-кадрами, повестками и так далее! Типичный пример переизданного ТЕС4, где вместо пола персонажа влепили толерастый тип-номер, прогнувшись под шестицветных дурков. Конечно, это потом исправили умельцы, но осадочек нечистот игре остался.

Так что с претензиями игроков согласен. Я тоже бывает отдаю предпочтения оригиналу, если ремастер/ремейк не соответствует качеству.

14
нитгитлистер

всё в кучу свалил... качество текстур и освещение подтянули за счёт современных элементов 5 анриала, за счёт этих же элементов собственно и повысились требования к железу. где ты там 6цветников пропихнутых увидел? в том что физику груди убрали? ну это ты прям сильно натянул. может не успели банально её доработать. оставили до первого патча? или просто банально забыли? не подумал о таком?

3
Антон Радикалушкин

так тут всё лучше оригинала, если только крое требований. А грудь силиконовая, вряд ли она должна покачиваться так как в оригинале.

2
yariko ookami нитгитлистер

Выше я имел ввиду игрострой в целом и переиздание ТЕС4 в частности, где влипили элементы повестки. В этом ремейке, если не будет добавленной повестки, хоть на том спасибо.

4
Константин335

Да и ладно

9
Кошачий комочек

прохладно. Вот тебе будет приятно если твои сиси не будут прыгать во время кекса?

10
Константин335 Кошачий комочек

Ты неадекват? Хотя чего я спрашиваю, по твоему комменту и так видно

11
Razyobchenko

Тут такая анимация, что я об*срался не из - за отсутствия физики сисек, а из - за того, что к Снейку ползёт какой - то хоррор - элемент, а не Ева.

8
askazanov

Ну а что ещё хотели от заднеприводных обкурков?? Хорошо, что всю игру не испоганили, а даже улучшили неплохо.

7
Fierce_55R

Олдфаги не подрочат на физику груди, ой умора))

5
Антон Радикалушкин

а силикон должен был покачиваться?) Мне кажется наоборот пофиксили.

5
Madiark

У нее натуральные груди, а натуральные должны покачиватся в отличий от прибитых мертвых силиконовых

5
Антон Радикалушкин Madiark

А давно у нее натуральные груди?) или какие у нее импланты вставлены если не силикон ?)

4
нитгитлистер

нет серьёзно ты где силиконки такого размера видел?

3
-zotik-

Ну формально и не должна, это фиксирующий лифчик, а грудь маленькая. Но да обидно)

5
ViksOne

Пользователи дано сайта должны быть довольны, что им показали в игре полуголые буфера

5
EmotionalHarvard

Нашли о чем жалеть, говорят ремейк годный, что еще нужно...

3
Кей Овальд

Ну, как бы это не прям заметно и в оригинале.

3
jax baron

как бы .... да

1
