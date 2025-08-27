Больше не покачиваются: игроки недовольны тем, что Еве в ремейке Metal Gear Solid 3 удалили физику груди

Одним из самых неожиданных и спорных моментов, связанных с ремейком Metal Gear Solid 3: Snake Eater, стала не детализация текстур или геймплей, а… физика груди спутницы Снейка, шпионки Евы. После того как в сеть утекли кадры знаменитой сцены в пещере, игровое сообщество разделилось на два лагеря.

Как заметили внимательные фанаты, в ремейке от студии Konami у модели Евы в бикини отсутствует знаменитая "физика покачивания", которая была визитной карточкой оригинальной версии на PlayStation 2. Вместо динамичной и, по мнению многих, более естественной анимации 2004 года, грудь персонажа в версии 2025 года остается статичной и, как выразились игроки, "неестественной".

MGS3 - это произведение искусства. Не только с точки зрения геймплея или истории, но и оригинальной графики. Люди думают, что новые графические технологии - это улучшение. Но они разрушают опыт. Они разрушают искусство, - написал один из игроков.

Вот что происходит, когда Кодзимы нет рядом, - отметил другой.

Нашлись и те, кто считает подобные жалобы нелепыми. Они указывают на то, что разработчики, наоборот, уделили больше внимания другим аспектам модели персонажа, и призывают "не раздувать из мухи слона".

Они нам дали более детализированный вид сзади и увеличили ягодицы. Бро, хватит быть снежинкой и жаловаться на это, лол, всё не так уж и плохо, - парируют защитники ремейка.

Пока неизвестно, является ли текущее состояние игры финальным или разработчики внесут коррективы, как это было с Lollipop Chainsaw RePOP, где физику покачивания груди вернули официальным патчем.