Больше не покачиваются: игроки недовольны тем, что Еве в ремейке Metal Gear Solid 3 удалили физику груди

Одним из самых неожиданных и спорных моментов, связанных с ремейком Metal Gear Solid 3: Snake Eater, стала не детализация текстур или геймплей, а… физика груди спутницы Снейка, шпионки Евы. После того как в сеть утекли кадры знаменитой сцены в пещере, игровое сообщество разделилось на два лагеря.
Как заметили внимательные фанаты, в ремейке от студии Konami у модели Евы в бикини отсутствует знаменитая "физика покачивания", которая была визитной карточкой оригинальной версии на PlayStation 2. Вместо динамичной и, по мнению многих, более естественной анимации 2004 года, грудь персонажа в версии 2025 года остается статичной и, как выразились игроки, "неестественной".
MGS3 - это произведение искусства. Не только с точки зрения геймплея или истории, но и оригинальной графики. Люди думают, что новые графические технологии - это улучшение. Но они разрушают опыт. Они разрушают искусство, - написал один из игроков.
Вот что происходит, когда Кодзимы нет рядом, - отметил другой.
Нашлись и те, кто считает подобные жалобы нелепыми. Они указывают на то, что разработчики, наоборот, уделили больше внимания другим аспектам модели персонажа, и призывают "не раздувать из мухи слона".
Они нам дали более детализированный вид сзади и увеличили ягодицы. Бро, хватит быть снежинкой и жаловаться на это, лол, всё не так уж и плохо, - парируют защитники ремейка.
Пока неизвестно, является ли текущее состояние игры финальным или разработчики внесут коррективы, как это было с Lollipop Chainsaw RePOP, где физику покачивания груди вернули официальным патчем.
Типичный подход современных разработчиков. Выпустить игру (ремастер/ремейк) хуже по качеству, но с подросшими требованиями, фейко-кадрами, повестками и так далее! Типичный пример переизданного ТЕС4, где вместо пола персонажа влепили толерастый тип-номер, прогнувшись под шестицветных дурков. Конечно, это потом исправили умельцы, но осадочек нечистот игре остался.
Так что с претензиями игроков согласен. Я тоже бывает отдаю предпочтения оригиналу, если ремастер/ремейк не соответствует качеству.
всё в кучу свалил... качество текстур и освещение подтянули за счёт современных элементов 5 анриала, за счёт этих же элементов собственно и повысились требования к железу. где ты там 6цветников пропихнутых увидел? в том что физику груди убрали? ну это ты прям сильно натянул. может не успели банально её доработать. оставили до первого патча? или просто банально забыли? не подумал о таком?
так тут всё лучше оригинала, если только крое требований. А грудь силиконовая, вряд ли она должна покачиваться так как в оригинале.
Выше я имел ввиду игрострой в целом и переиздание ТЕС4 в частности, где влипили элементы повестки. В этом ремейке, если не будет добавленной повестки, хоть на том спасибо.
прохладно. Вот тебе будет приятно если твои сиси не будут прыгать во время кекса?
Тут такая анимация, что я об*срался не из - за отсутствия физики сисек, а из - за того, что к Снейку ползёт какой - то хоррор - элемент, а не Ева.
Ну а что ещё хотели от заднеприводных обкурков?? Хорошо, что всю игру не испоганили, а даже улучшили неплохо.
а силикон должен был покачиваться?) Мне кажется наоборот пофиксили.
У нее натуральные груди, а натуральные должны покачиватся в отличий от прибитых мертвых силиконовых
А давно у нее натуральные груди?) или какие у нее импланты вставлены если не силикон ?)
нет серьёзно ты где силиконки такого размера видел?
Ну формально и не должна, это фиксирующий лифчик, а грудь маленькая. Но да обидно)
Пользователи дано сайта должны быть довольны, что им показали в игре полуголые буфера
Нашли о чем жалеть, говорят ремейк годный, что еще нужно...
Ну, как бы это не прям заметно и в оригинале.
