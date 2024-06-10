Детальный взгляд на ремейк Metal Gear Solid 3 и коллекционное издание игры в специальном обзорном видео от разработчиков

Сразу после премьеры геймплейного трейлера обновленной версии культовой Metal Gear Solid 3 на Xbox Games Showcase, Konami представила более подробный обзор ожидаемой игры. Компания выпустила 10-минутный ролик, демонстрирующий все ключевые нововведения, которые предлагает ремейк. В этом видео также было раскрыто содержимое коллекционного издания Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, включающее фирменные нашивки.
По словам разработчиков ремейка, современная версия Metal Gear Solid 3 на движке Unreal Engine 5 обеспечит беспрецедентный уровень детализации. Персонажи, включая Снейка и Босса, были полностью переработаны с помощью реалистичных моделей и текстур. Система повреждений в бою также была усовершенствована: травмы и повреждения будут видны на телах персонажей на протяжении всей игры. Окружающая среда, включая джунгли, леса и болота, была переработана с использованием самых современных технологий.
Пройти ремейк Metal Gear Solid 3 можно будет в двух режимах: Legacy Style, напоминающем оригинал, и New Style с управляемой камерой от третьего лица. Игра осталась верна оригиналу: динамическое освещение, детальная лицевая анимация и улучшенное звуковое оформление создают атмосферу, знакомую фанатам.
Сообщается, что Metal Gear Solid Delta: Snake Eater будет доступна для предзаказа уже в ближайшее время. Официальный анонс предзаказа будет сделан позже, а пока игроки могут ознакомиться с содержанием коллекционного издания игры. В него войдут специальная коробка, две нашивки, стилбук, карта доступа и диорама с главным героем.
Может это означать, что игра всё же релизнется в этом году)) Потираю ручки)
I think it's realy possable
какой предзаказ,какое коллекционное издание? у игры ни даты ни года выхода