Дэвид Хейтер связывает Год Змеи с предстоящим релизом Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Чтобы привлечь внимание фанатов к Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Дэвид Хейтер, актер, озвучивающий Солида Снейка и Биг Босса, написал в соцсетях, что Змея – символ 2025 года. По случайному стечению обстоятельств, именно этот лунный год носит кодовое имя одного из главных героев франшизы.

Хейтер разместил пост со ссылкой на статью WBUR, где излагаются прогнозы развития игровой индустрии на 2025 год. К посту Хейтер добавил фото Снейка из Metal Gear Solid Delta: Snake Eater с хэштегом «#YearOfTheSnake».

Это уже не первый случай, когда предстоящий ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater упоминается в связи с Годом Змеи. Так, 31 декабря 2024 года Konami выложила видео, в котором исполнители Тайко и художник-каллиграф празднуют наступающий Лунный год в храме Асагая Синмейгу в Токио (Япония). Ролик с большим стилизованным кандзи слова «змея» возвещал о наступлении нового года и планируемом окне релиза Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет на PS5, PC и Xbox Series предположительно в 2025 году.