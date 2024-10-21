Дэвид Хейтер участвовал в озвучке Metal Gear Solid Delta Snake Eater, о которой он "пока не может говорить"

Дэвид Хейтер, актер, который озвучивал Снейка во франшизе Metal Gear Solid, сообщил, что он занят озвучкой предстоящей Metal Gear Solid Delta Snake Eater, но пока не может рассказать о деталях.

В интервью YouTube-аккаунту Kakuchopueri Хейтер рассказал о степени его участия в ремейке игры 2004 года Metal Gear Solid 3: Snake Eater, сообщив, что его участие не ограничивается только продвижением игры. Ранее актер уже говорил о возможном возвращении к роли Снейка, так что возможно, речь идет именно об этом.

Мы с Konami начали общаться с самого начала, и я присоединился к ним, чтобы помочь в продвижении и работе с ними. Меня ввели в курс того, что происходит за кулисами, и несколько месяцев назад мне удалось немного поиграть в игру. Сейчас я не могу говорить о некоторых вещах, касающихся озвучки, но я работаю над поддержкой игры, и я довольно вовлечен в процесс, что очень приятно.

Ранее Konami уже сообщала, что в Metal Gear Solid Delta будет использован голос из оригинального Snake Eater, за исключением «некоторых» перезаписанных реплик, поэтому очень интересно узнать, как расширится роль Хейтера в ремейке. Хейтер принимал активное участие в возрождении франшизы Metal Gear Solid, засветившись в роликах, рекламирующих MGS: Delta Snake Eater и Metal Gear Solid Master Collection Vol.1.

Напомним, что Metal Gear Solid Delta: Snake Eater находится в разработке для PS5, Xbox Series X/S и PC. Дата выхода на данный момент неизвестна.