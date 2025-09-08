Для Metal Gear Solid Delta: Snake Eater вышло обновление 1.1.3

Компания Konami только что выпустила обновление 1.1.3 для Metal Gear Solid Delta: Snake Eater и поделилась описанием обновления.

В обновлении 1.1.3 добавлена функция инвертированного обзора камеры (по горизонтали). Эту настройку можно найти в меню "Параметры" в разделе "Элементы управления". Кроме того, в обновлении улучшили текстуры и модели в определенных сценах. Таким образом, игра должна выглядеть немного лучше.

В обновлении также исправили проблему, из-за которой игроки могли не получать вознаграждение за сбор всех GRACO. Кроме того, оно исправит большинство проблем, которые могли привести к вылету игры, и в нем исправлены некоторые общие ошибки и корректировки.

Компания Konami заявила, что в настоящее время рассматривает возможность добавления официальной поддержки дисплеев с соотношением сторон 21:9. Компания также планирует внести некоторые дополнительные улучшения в производительность. Однако компания не планирует снимать ограничение по FPS.