Энтузиаст сравнил оригинальный Metal Gear Solid 3 со свежими кадрами ремейка

Недавно прошедшая презентация Xbox Games Showcase 2024 привлекла внимание поклонников знаменитой франшизы Metal Gear Solid. Год назад на этой трансляции уже показывали ремейк культовой третьей части, но на этот раз демонстрация оказалась гораздо более содержательной. В новом трейлере Metal Gear Solid Delta: Snake Eater игрокам показали современную графику, улучшенные возможности, перерисованные локации и модели персонажей. Насколько сильно ремейк отличается от оригинала, отчетливо видно в сравнении от энтузиаста.
Пользователь под ником Cycu1 представил покадровое сравнение оригинальной Metal Gear Solid 3 с кадрами обновленной версии, показанными на Xbox Games Showcase 2024. Первое, что бросается в глаза, — это отсутствие знаменитой фразы "A Hideo Kojima Game" (Игра Хидэо Кодзимы) в начале инструктажа. Konami продолжает всячески избавляться от упоминания автора оригинальной идеи игры, однако в остальном старается достаточно точно следовать классической версии. В ремейке даже постарались передать кинематографичное освещение и другие тонкости, присущие игре 2004 года.
В Metal Gear Solid Delta: Snake Eater игроки получат обновлённый игровой процесс и два вида камеры. Пройти игру можно будет с видом от третьего лица или использовать оригинальный стиль, который получил название "Наследие". Разработчики обещают возвращение узнаваемых голосов для озвучки и должное внимание к деталям. Например, полученные раны будут оставлять шрамы на главном герое.
Насколько были хороши анимации в 2004, что они даже не устарели. Ремейк верен оригиналу почти кадр в кадр. Это точно ремейк, а не ремастер?
а ты точно знаешь что такое ремейк, а что такое ремастер?
Так это ж кодзимка он умел ставить так боевые сцены, что и сейчас даст прикурить. Они всё правильно делают там ничего менять не надо кроме графики. Игра только визуально устарела.
Зачем они так бабу-босса изуродовали, вообще не похожа.
очередное активное мероприятие по показу "сильной и независимой" женщины... старая, губы в прикрытом оскале, без макияжа и ненавидит всех мужчин. Обычное дело у них.
А как вообще должна выглядеть баба в 42, еще и постоянно на БЗ.
как ты,например
Я же задавался вопросом не как она должна выглядеть, а зачем уродовать в ремейках женщин, что они сами на себя не похожи. Впрочем, это риторический вопрос, с Конами уже всё понятно по ремейку Сайлент Хилла.
выглядит круто
Дайте уже поиграть.
По сути это рескин пятой части. Ленивые редиски…
Про сильную-независимую, задолго до Naughty Dog. Дракманн был не первым. Ждём обзор (обсёр) от IXBT.