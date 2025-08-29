Фанаты критикуют низкое качество коллекционного издания Metal Gear Solid Delta

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater вчера официально вышла на ПК и консолях. Несмотря на некоторые проблемы с производительностью, игра была хорошо принята публикой, получив рейтинг «Очень положительно» в Steam. Однако выход коллекционного издания вызвал разочарование у части сообщества.
На Reddit пользователь «AmChris2», уже получивший своё коллекционное издание, поделился изображениями и критическими замечаниями по поводу качества материалов. По его словам, диорама, которая идёт в комплекте с игрой, выполнена некачественно, а фигурка Снейка совершенно не похожа на персонажа.
В своём комментарии пользователь подчеркнул:
Плюсы: Вы получаете настоящую игру в физическом формате. Повязка на глаз классная.
Минусы: Диораму сделал Тэму. Ни одна из лиственных фигурок не крепилась к диораме — к счастью, у меня остались клей и материалы, оставшиеся со времён сборки миниатюр. Снейк — это на самом деле Чак Норрис?
Надеюсь, никто не купит это на чёрном рынке или по спекулятивным ценам. Думаю, я продолжу покупать обычные издания новых игр Konami.
Кроме критики низкого качества, фанаты также начали сравнивать западную версию коллекционного издания с той, что вышла в Японии. Несмотря на то, что это разные продукты, разница в качестве привлекла значительное внимание.
