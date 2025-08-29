ЧАТ ИГРЫ
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, Тактика, От третьего лица
Фанаты критикуют низкое качество коллекционного издания Metal Gear Solid Delta

monk70 monk70

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater вчера официально вышла на ПК и консолях. Несмотря на некоторые проблемы с производительностью, игра была хорошо принята публикой, получив рейтинг «Очень положительно» в Steam. Однако выход коллекционного издания вызвал разочарование у части сообщества.

На Reddit пользователь «AmChris2», уже получивший своё коллекционное издание, поделился изображениями и критическими замечаниями по поводу качества материалов. По его словам, диорама, которая идёт в комплекте с игрой, выполнена некачественно, а фигурка Снейка совершенно не похожа на персонажа.

В своём комментарии пользователь подчеркнул:

Плюсы: Вы получаете настоящую игру в физическом формате. Повязка на глаз классная.

Минусы: Диораму сделал Тэму. Ни одна из лиственных фигурок не крепилась к диораме — к счастью, у меня остались клей и материалы, оставшиеся со времён сборки миниатюр. Снейк — это на самом деле Чак Норрис?

Надеюсь, никто не купит это на чёрном рынке или по спекулятивным ценам. Думаю, я продолжу покупать обычные издания новых игр Konami.

Кроме критики низкого качества, фанаты также начали сравнивать западную версию коллекционного издания с той, что вышла в Японии. Несмотря на то, что это разные продукты, разница в качестве привлекла значительное внимание.

Западная версия (слева) против японской (справа)
J a r v i s

Прогрев гоев на коллекционки ))

3
Gridon

Ожидать от конвейерного куска пластика, выпущенного производителем пачинко автоматов, качества музейной скульптуры. Осталось только написать жалобу в Спортлото, что коллекционная повязка на глаз не улучшает меткость стрельбы.

2
opexdisturbed

Забавно, сколько раз проходил Снейк Итера и ни разу не ел змей

1
Глеб Мусаси

ты пельмени там ел или че?

Рикочико

Зачем в евро версии отца из Heavy Rain в костюм Снейка нарядили?

Kenn1y

Можно подумать, когда-то было иначе, в плане фигурок, большая часть коллекционок всегда трешак.

sa1958

Да и ладно.

И почему они разные?.

Yoshemitsu

Ко-конами?

Не может быть!

Так это жи только сраный юбейсофтовцы заказывают китайские шлемы и катаны с неправильными иероглифами Скандал-Скандал, для своих колекционок (какой-то РG дебил мне доказовал, что она сами их делают на 3d принтере в Штаб-квартире)