Фанаты пытаются "исправить" модель Босса в Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Несколько дней назад мы сообщали, что фанаты неоднозначно отнеслись к некоторым моделям персонажей, представленным в Meal Gear Solid Delta: Snake Eater, по сравнению с моделями в оригинальной Metal Gear Solid 3, особенно в отношении персонажа Босса. Один из таких фанатов взял на себя смелость «исправить» модель ее лица, придумав свою собственную версию. Пользователь Reddit White-RavenGS поделился сравнением со своей измененной версией лица Босса, заявив, что она имеет ее оригинальную линию подбородка.
Действительно, линия подбородка, показанная в отредактированной модели лица Босса, очень похожа на линию подбородка оригинального персонажа из Metal Gear Solid 3. Кроме того, в отредактированной модели были внесены определенные изменения в форму ее глаз, а также бровей, чтобы соответствовать чертам лица оригинальной версии персонажа.
Фанат сделал хуже. Она и в оригинале не фитоняшка как бы. Абсолютно аутентичная внешность в ремейке.
Транс получился.
Урод получился
как по мне у фаната получилась зловещая долина
Нормальная модель, доставучие фаны
Что-то справа похохе на то что на лицо налажили тучу как это у баб тонального крема вроде. Дабы убрать складки и морщины. А проще говоря использовали сглаживание и мыло получилось. Обычно так делают в рекламе подобных средств типа от морщин.)))
А как они хотели чтобы тетка 42 года проведшая вторую мировую выглядела? То что на пс2 не было возможности ее показать как сейчас.
А почему нет? Если гнаться за реализмом то там вообще никакой тетки быть не должно. Тогда зачем за ним гнаться?
Надо было тогда из Pachinko-версии брать лицо Босс.
Да тут особо-то изгаляться и не надо - только челюсть подправить.
Нормальное лицо человека пережившее некоторое дерьмо.