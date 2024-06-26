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Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
Экшен, Шутер, Стелс, Тактика, От третьего лица
8.8 478 оценок

Фанаты пытаются "исправить" модель Босса в Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

monk70
Новости

Несколько дней назад мы сообщали, что фанаты неоднозначно отнеслись к некоторым моделям персонажей, представленным в Meal Gear Solid Delta: Snake Eater, по сравнению с моделями в оригинальной Metal Gear Solid 3, особенно в отношении персонажа Босса. Один из таких фанатов взял на себя смелость «исправить» модель ее лица, придумав свою собственную версию. Пользователь Reddit White-RavenGS поделился сравнением со своей измененной версией лица Босса, заявив, что она имеет ее оригинальную линию подбородка.

Действительно, линия подбородка, показанная в отредактированной модели лица Босса, очень похожа на линию подбородка оригинального персонажа из Metal Gear Solid 3. Кроме того, в отредактированной модели были внесены определенные изменения в форму ее глаз, а также бровей, чтобы соответствовать чертам лица оригинальной версии персонажа.

-7
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
bysaturn

Фанат сделал хуже. Она и в оригинале не фитоняшка как бы. Абсолютно аутентичная внешность в ремейке.

15
Комментарий удален
hpi InattentiveJermaine

Транс получился.

3
Nodas InattentiveJermaine

Урод получился

0
nick nicko

как по мне у фаната получилась зловещая долина

8
shit again

Нормальная модель, доставучие фаны

7
Egik81

Что-то справа похохе на то что на лицо налажили тучу как это у баб тонального крема вроде. Дабы убрать складки и морщины. А проще говоря использовали сглаживание и мыло получилось. Обычно так делают в рекламе подобных средств типа от морщин.)))

3
qweqwqwewqeewqqweqwedsads

А как они хотели чтобы тетка 42 года проведшая вторую мировую выглядела? То что на пс2 не было возможности ее показать как сейчас.

2
Сережаа

А почему нет? Если гнаться за реализмом то там вообще никакой тетки быть не должно. Тогда зачем за ним гнаться?

0
OSKaR2255

Надо было тогда из Pachinko-версии брать лицо Босс.

0
Gords

Да тут особо-то изгаляться и не надо - только челюсть подправить.

0
spaMER_ID

Нормальное лицо человека пережившее некоторое дерьмо.

0