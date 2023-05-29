Фанаты скептически настроены к команде разработчиков ремейка MGS3 ©

На прошлой неделе компания Konami анонсировала Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, ремейк всеми любимой Metal Gear Solid 3.



В последующем заявлении в официальном аккаунте Metal Gear в твиттере Konami затронула различные аспекты ремейка и Metal Gear Solid: Master Collection. Заявление было приписано "команде разработчиков", что вызвало любопытство фанатов. Почему оно не было подписано Konami или внешней студией, создавшей ремейк? В заявлении, предоставленном Итану Гачу из Kotaku, Konami сообщила, что игра разрабатывается Konami своими силами при содействии Virtuos, сингапурской компании, специализирующейся на портах и ремастерах.

После объявления о том, что это внутренний проект Konami, фанаты стали настроены несколько скептически. Прошло почти десять лет с момента выхода Snake Eater, и с тех пор Konami сильно изменилась. В последние годы японский гигант индустрии развлечений в значительной степени взял на себя роль издателя, передав свои самые известные ИС внешним студиям.



В последнее время у Konami был неоднозначный опыт разработки. Вышедшая в 2018 году Metal Gear Survive была названа критиками жалкой наживой и вышла на фоне нескольких противоречий с Konami. Затем вышла Contra: Rogue Corps в 2019 году, которая вызвала серьезную критику со стороны фанатов за пренебрежение к прошлым играм серии и безвкусный геймплей. Если говорить о разочаровании фанатов популярных ИС, то Konami сделала это трижды, выпустив Castlevania: Grimoire of Souls, ничем не примечательную мобильную игру.



Неудивительно, что некоторые фанаты были разочарованы, узнав, что Konami будет заниматься этим проектом лично. В частности, создатель отраслевого контента YongYea выразил некоторую озабоченность по поводу этого откровения, что вызвало ответную реакцию других.

Студия Virtuos, которая будет помогать Konami в создании ремастера, отвечает за несколько недавних ААА-портов, включая Horizon Zero Dawn для ПК и NieR: Automata для Nintendo Switch, причем последний был назван GamesRadar "чудо-портом". Однако не обходится и без неудач: недавний ремастер игры The Outer Worlds подвергся серьезной критике за проблемы с производительностью.



Естественно, игра Metal Gear без Кодзимы всегда будет вызывать опасения. Однако, поскольку Snake Eater Delta является ремейком работы Кодзимы, сообщество меньше беспокоится о направлении, по сравнению с Metal Gear Survive, во всяком случае.