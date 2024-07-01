Фанаты заявили Konami, что она убила Metal Gear Solid, когда их попросили высказать свое мнение

В последние годы Konami решила пересмотреть свои старые игры Metal Gear Solid, и многие люди с радостью восприняли возрождение франшизы. Однако некоторые фанаты остались недовольны тем, как велась работа над серией на протяжении многих лет.
Это чувство проявилось во время недавней трансляции Konami, где издатель поделился информацией о своей многообещающей игре Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, а также рассказала об отзывах фанатов.
Несмотря на большое количество положительных отзывов, студия также столкнулась с жесткой критикой.
Некоторые фанаты выразили недовольство, заявив, что Konami "убила" серию. Фанаты также предложили студии отказаться от новой игры.
В других негативных комментариях отмечалось, что Konami не смогла должным образом справиться с ремастером и что ошибки, влияющие на геймплей, должны были быть исправлены до релиза. Эта критика, хотя и негативная, носит скорее конструктивный характер.
Отзывы фанатов составили 65 % нейтральных, 24 % положительных и 11 % отрицательных. Несмотря на то, что команде было сложно принять эти отзывы, они проделали достойную работу, чтобы понять и устранить разочарование своих поклонников.
Мы искренне благодарны за все добрые слова. Но с другой стороны, фанаты, которые смотрели сериал, испытывают самые разные чувства по отношению к нему, и мы это понимаем
Окамура признал, что отзывы были жесткими, но он не винит фанатов за то, что они поделились своим честным мнением. Он заверил их, что Konami прислушивается к отзывам и воспринимает их всерьез.
Студия должна серьезно отнестись к критике, ведь Metal Gear Solid - одна из крупнейших игровых идей. Издатель должен избегать ошибок, тем более что впоследствии они могут привести к сожалениям, как в случае с разрывом отношений с Хидео Кодзимой.
Недавно вышедшая Master Collection Vol. 1 включала в себя несколько игр из франшизы, но не была хорошо принята фанатами, что еще больше усугубило разочарование.
Ремейк Metal Gear Solid 3 должен выйти в течение года, так что у издателя еще есть время учесть отзывы фанатов. Возможно, Konami даже рассмотрит возможность работы над Metal Gear Solid 6, если этот эксперимент окажется успешным.
Сложная тема для обсуждения. Кодзима, конечно, гений, но иной раз его замысел может понять только он сам
Так некоторые фанаты как раз и недовольны тем, что конами позволяла кодзиме поганить серию мгс последними его творениями. А тут есть шанс на грамотное возрождение // Миша Силовичков
Покажи таких фанатов // Александр Муравьедов
Как я их покажу то :) форумы, группы вк. редит.
Началось все с тупейшего сценария мгс 4, где весь сюжет сам себе противоречит, логика героев убита, снейк оказался вообще героем для галочки а ряд вопросов был объяснен ретконом и наномашинами.
Хоть и серия геймплейно повзрослела, затем выходит писволкер, где стелс с геймплеем был убит геймдизайном и уже к былым мгсам отношения не имели, сценарий также был глуповат и герои лишены логики.
Затем эпогей эволюции mgs v - максимально дырявый сценарий, однообразнешйий геймплей в абсолютном пустом мире и с кривой постановкой катсцен. Совокупность абсурда в 3 играх подряд - это лютое комбо // Миша Силовичков
М-да без Кодзимыча им вообще туго!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А чем им туго то 🤔 // Миша Силовичков
уже были такие ремейки, но это дешевка на ue 5